Археологи знайшли жінку кам’яної доби, яку поховали як чоловіка

Антропологи виявили, що суспільства кам’яної доби могли бути значно толерантнішими, ніж вважалося раніше. Дослідження стародавніх поховань в Угорщині підтвердило, що деякі жінки за життя займали чоловічі ролі та отримували відповідні почесті після смерті.

Унікальна знахідка в Полгар-Чошжаломі

Команда Французького національного центру наукових досліджень проаналізувала 125 скелетів на неолітичних кладовищах Угорщини. Більшість людей були поховані згідно з суворими нормами того часу: чоловіки — на правому боці з кам’яними знаряддями, жінки — на лівому з прикрасами з мушель.

Проте на стоянці Полгар-Чошжалом (близько 4800 р. до н.е.) дослідники натрапили на виняток, що ламає стереотипи. Скелет літньої жінки був похований за «чоловічим каноном». Вона стала єдиною жінкою, поруч із якою знайшли поліровані кам’яні знаряддя праці.

Специфічні зміни на кістках пальців ніг свідчать про те, що вона часто перебувала в позі стояння на колінах — положенні, яке було характерним виключно для чоловічої частини громади того часу.

Ліве зображення показує типове жіноче поховання. Праворуч чоловіча особа, похована в зігнутому положенні на правому боці.

«Складні ідентичності» кам’яної доби

Науковці зазначають, що результати дослідження, опубліковані в American Journal of Biological Anthropology, вказують на «локальну гнучкість» гендерних ролей. Хоча суспільство неоліту загалом було структуроване за статтю, воно допускало індивідуальні винятки.

«Це свідчить про те, що доісторичні люди вже розуміли складність ідентичності. Жінки могли брати на себе ролі, традиційно пов’язані з чоловіками, і навпаки», — зауважують автори роботи.

Дослідники також виявили у багатьох чоловіків та жінок ознаки спондильозу (зношення хребта). У сучасному світі такі травми притаманні професійним атлетам: веслувальникам, метальникам або гімнастам. Це вказує на те, що представники обох статей у кам’яній добі були залучені до важкої фізичної праці, що вимагала витривалості та сили.

