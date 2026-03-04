- Дата публикации
Археологи нашли женщину каменного века, которую похоронили как мужчину
Ученые нашли доказательства смены гендерных ролей еще 7000 лет назад.
Антропологи обнаружили, что общества каменных времен могли быть значительно толерантнее, чем считалось ранее. Исследование древних захоронений в Венгрии подтвердило, что некоторые женщины при жизни занимали мужские роли и получали соответствующие почести после смерти.
Об этом пишет Daily mail.
Уникальная находка в Полгар-Чошжаломе
Команда Французского национального центра научных исследований проанализировала 125 скелетов на неолитических кладбищах Венгрии. Большинство людей были похоронены по строгим нормам того времени: мужчины — на правой стороне с каменными орудиями, женщины — на левом с украшениями из ракушек.
Однако на стоянке Полгар-Чошжалом (около 4800 г. до н.э.) исследователи наткнулись на исключение, ломающее стереотипы. Скелет пожилой женщины был похоронен за «мужским каноном». Она стала единственной женщиной, рядом с которой были найдены полированные каменные орудия труда.
Специфические изменения на костях пальцев ног свидетельствуют о том, что она часто находилась в позе стояния на коленях — положении, характерном исключительно для мужской части общины того времени.
«Сложные идентичности» каменного времени
Ученые отмечают, что результаты исследования, опубликованные в American Journal of Biological Anthropology, указывают на «локальную гибкость» гендерных ролей. Хотя общество неолита в целом было структурировано по полу, оно допускало индивидуальные исключения.
«Это говорит о том, что доисторические люди уже понимали сложность идентичности. Женщины могли брать на себя роли, традиционно связанные с мужчинами, и наоборот», — отмечают авторы работы.
Исследователи также выявили у многих мужчин и женщин признаки спондилеза (износа позвоночника). В современном мире такие травмы присущи профессиональным атлетам: гребцам, метателям или гимнастам. Это указывает на то, что представители обоих полов в каменном веке были вовлечены в тяжелый физический труд, требовавший выносливости и силы.
