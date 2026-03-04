Археологи нашли женщину каменного века, которую похоронили как мужчину

Археологи (иллюстративное фото) / © Associated Press

Реклама

Антропологи обнаружили, что общества каменных времен могли быть значительно толерантнее, чем считалось ранее. Исследование древних захоронений в Венгрии подтвердило, что некоторые женщины при жизни занимали мужские роли и получали соответствующие почести после смерти.

Об этом пишет Daily mail.

Уникальная находка в Полгар-Чошжаломе

Команда Французского национального центра научных исследований проанализировала 125 скелетов на неолитических кладбищах Венгрии. Большинство людей были похоронены по строгим нормам того времени: мужчины — на правой стороне с каменными орудиями, женщины — на левом с украшениями из ракушек.

Реклама

Однако на стоянке Полгар-Чошжалом (около 4800 г. до н.э.) исследователи наткнулись на исключение, ломающее стереотипы. Скелет пожилой женщины был похоронен за «мужским каноном». Она стала единственной женщиной, рядом с которой были найдены полированные каменные орудия труда.

Специфические изменения на костях пальцев ног свидетельствуют о том, что она часто находилась в позе стояния на коленях — положении, характерном исключительно для мужской части общины того времени.

Левое изображение показывает типичное женское захоронение. Справа мужское лицо, погребенное в согнутом положении на правой стороне.

«Сложные идентичности» каменного времени

Ученые отмечают, что результаты исследования, опубликованные в American Journal of Biological Anthropology, указывают на «локальную гибкость» гендерных ролей. Хотя общество неолита в целом было структурировано по полу, оно допускало индивидуальные исключения.

«Это говорит о том, что доисторические люди уже понимали сложность идентичности. Женщины могли брать на себя роли, традиционно связанные с мужчинами, и наоборот», — отмечают авторы работы.

Реклама

Исследователи также выявили у многих мужчин и женщин признаки спондилеза (износа позвоночника). В современном мире такие травмы присущи профессиональным атлетам: гребцам, метателям или гимнастам. Это указывает на то, что представители обоих полов в каменном веке были вовлечены в тяжелый физический труд, требовавший выносливости и силы.

Напомним, легендарные пророчества Пифии в древнегреческих Дельфах имели геологическое происхождение. Современные исследования подтвердили, что жрица входила в состояние транса не из-за мистической силы, а вследствие вдыхания этилена — газа со сладким запахом, проникающим сквозь трещины в скале под храмом.