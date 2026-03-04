Трамп зробив нову заяву про зброю для України та розповів про Путіна і Зеленського

Дональд Трамп / © Associated Press

В Ірані обрали нового верховного лідера. Замість ліквідованого аятоли Алі Хаменеї посаду обійняв його син — Моджтаба. Про це повідомляють видання Iran International та The New York Times. Обрання відбулося на тлі заяви Дональда Трампа про повне знищення іранської оборони та «страшенну ненависть» між лідерами України та Росії.

Докладніше про візит канцлера Німеччини до Білого дому та нові пріоритети Вашингтона — у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Яка ситуація в Ірані — заява Трампа

Офіційно про обрання Моджтаби Хаменеї мають оголосити найближчим часом, проте частина шиїтського духовенства виступила проти. Причина прагматична: статус верховного аятоли автоматично робить його пріоритетною ціллю для американських ракет.

Трамп уже заявив, що іранське керівництво фактично ліквідоване, а військова потуга країни зруйнована. За даними Центрального командування США, в межах операції «Епічна лють» було уражено близько 2 тисяч цілей та потоплено 17 кораблів.

Дональд Трамп, президент США: «Кількість їхніх ракет стрімко зменшується. Дивовижно, але вони бʼють по країнах, які були нейтральними. Тепер усі ці країни воюють проти них, і воюють запекло».

Торговельна війна з Іспанією та дружба з Мерцом

Критерієм прихильності Трампа до європейців тепер є їхнє ставлення до війни з Іраном. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав дії США, за що отримав статус «друга».

А от Іспанії, яка відмовилася надавати свої бази для ударів по Тегерану, пощастило менше — Трамп наказав припинити з нею всю торгівлю.

Війна в Україні: що заявив Трамп

Під час зустрічі Фрідріх Мерц намагався повернути увагу Трампа до України, наголосивши, що війна має завершитися збереженням українських територій. Трамп натомість зосередився на критиці свого попередника Джо Байдена за «нерозумну» щедрість.

Дональд Трамп про зброю для України: «У нас величезна кількість боєприпасів. Багато з них було роздано — як нерозумно! — безкоштовно. Я цілком за Україну, але вони віддали забагато. Коли я даю боєприпаси, всі за це платять. ЄС платить за них, а потім може віддавати їх Україні — і це нормально».

Президент США також прокоментував особисті стосунки між Зеленським та Путіним, назвавши рівень напруги між ними «найвищим, який він бачив у житті».

Дональд Трамп про війну в Україні: «Між президентом Путіним і президентом Зеленським страшенна ненависть. Я вірю, що завершення війни станеться. Це стоїть високо у моєму списку пріоритетів, але не тому, що це сильно впливає на США — вони дуже далеко».

Загроза для української ППО

Попри запевнення Трампа, що зброї вистачить усім, у Києві зростає занепокоєння. Війна на Близькому Сході триває п’ятий день, і затяжний конфлікт у Перській затоці неминуче вплине на кількість дефіцитних ракет ППО, які так необхідні Україні для захисту від російського терору.

