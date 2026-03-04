В 5 коммунальных детсадах на Печерске временно приостановлена образовательная деятельность

Реклама

Демографический кризис, который Украина переживает уже не первый год, значительно обострился из-за войны. С каждым годом рождаемость сокращается, а смертность растет. На одного родившегося трое умерших. Тревожная тенденция ухудшается с каждым годом.

Эксперты прочат пустые садики и школьные классы уже через несколько лет. ТСН.ua выяснял, какова ситуация с наполнением садов и школ в Киеве.

Контингент садиков уменьшился на треть

В столичной мэрии подчеркивают, что садики и школы — это сфера деятельности десяти районных государственных администраций (РГА), которые осуществляют их материально-техническое, финансовое обеспечение и принимают организационные меры по оптимизации функционирования.

Реклама

«В городе Киеве учитываются 553 коммунальных заведения дошкольного образования и 20 дошкольных подразделений заведений общего среднего образования, к которым причислено более 61,6 тыс. детей в возрасте от 1 до 6 (7) лет, из них 6,9 тыс. детей из числа внутренне перемещенных лиц», — сообщила по запросу ТСН.ua Галина Полторак, заместитель директора Департамента образования и науки КГГА.

По ее словам, на 25.02.2026 в обычном формате функционируют 94% заведений, в которых ежедневно получают дошкольное образование более 50% детей.

«Контингент воспитанников коммунальных детских садов Киева по сравнению с довоенным периодом уменьшился на треть», — отмечает госпожа Полторак.

Садики Киева: в районах готовят планы дальнейшего функционирования

На вопрос: сколько в Киеве родилось детей за четыре года войны и какова статистика по районам столицы по рождаемости? В Департаменте ответили, что в их полномочия не входит ведение статистики рождаемости в Киеве и учет детей дошкольного возраста.

Реклама

«По имеющимся данным в ИС „Реестр территориальной общины города Киева“, количество детей-киевлян в возрасте от 0 до 6 лет по сравнению с январем 2022 года уменьшилось на 36,6% — было 141,3 тыс. детей, стало 89,6 тыс. детей», — сообщила Галина Полторак.

Она добавляет, что демографическая ситуация, характеризующаяся падением рождаемости и миграционными процессами, оказывает прямое влияние на изменение контингента воспитанников заведений дошкольного образования столицы.

«Департамент проводит последовательную работу с РГА по минимизации последствий уменьшения количества потенциальных воспитанников в детских садах. Сейчас идет проведение комплексного анализа деятельности коммунальных заведений дошкольного образования и разработка каждым районом планов их дальнейшего функционирования и развития», — отмечает Галина Полторак.

На Печерске уже пустые садики

Тем временем в социальных сетях киевляне обсуждают ситуацию с садиками в Киеве. К примеру, в Печерском районе фиксируют нехватку желающих записаться в детский сад. Мол, если где-то в Киеве есть очередь, то на Печерске она отсутствует и желающих посещать садик нет. А это может угрожать закрытием ЗДО. Такой горький опыт Киев уже имел в конце 90-х годов, когда уровень рождаемости был очень низким.

Реклама

В Департаменте отмечают, что мощность заведений дошкольного образования в период широкомасштабного вторжения и активных боевых действий в стране зависит от емкости имеющихся укрытий в них.

«В Печерском районе функционируют в обычном режиме 22 коммунальных учреждения, в которых имеются 2,9 тыс. мест в укрытиях, что полностью обеспечивает надлежащие условия безопасности для всех участников образовательного процесса. В системе электронной записи детей в коммунальные заведения дошкольного образования территориального общества города Киева — „СЭЗ ЗДО“ на 2025/2026 год учитывается 533 заявки на зачисление в коммунальные учреждения дошкольного образования Печерского района; при этом в садах есть 200 свободных мест», — сообщают в Департаменте.

Дети Печерска ходят в частные садики

В Департаменте добавляют, что родители детей самостоятельно выбирают формы получения дошкольного образования и имеют право организовывать получение их детьми дошкольного образования по семейной (домашней) форме.

«В Печерском районе функционируют 17 учреждений, созданных субъектами хозяйствования, которые получили лицензии на право осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования, которые посещают более 570 детей», — говорит Галина Полторак.

Реклама

Минус 5 садиков на Печерске

В Печерской РГА по запросу ТСН.ua сообщили, что на 25 февраля в районе учитываются 27 ЗДО — заведения дошкольного образования коммунальной формы собственности. Но функционирует только 22 садика, в 5 временно приостановлена образовательная деятельность. Причин временного приостановки работы детских садов в Печерской РГА не называют.

По информации, которую нам предоставила Елена Шемеляк, заместитель председателя Печерской РГА, в учреждения дошкольного образования, согласно системе электронной записи детей, зачислено 1609 детей дошкольного возраста при расчетной мощности 2269 мест. То есть свободные места в садах Печерска есть.

«В связи с режимом военного положения в течение года количество детей, которые находятся в очереди на зачисление в избранное родителями ЗДО, существенно уменьшилось», — сообщает Елена Шемеляк.

В настоящее время «СЭЗ ЗДО» детей насчитывает 532 заявки, из них:

Реклама

к 3-м годам зарегистрировано 355 детей;

с 3-х до 6 лет зарегистрировано 177 детей;

с подтвержденной регистрацией в городе Киеве — 207 детей.

Чиновница добавляет, что фактическое посещение детей в среднем составляет 60% от общего количества. В настоящее время продолжается набор детей на свободные места в ЗДО.

«В управление образования и инновационного развития Печерской РГА поступают обращения граждан, переселившихся с временно оккупированных территорий по устройству детей в ЗДО. Из числа внутренне перемещенных лиц в настоящее время получают дошкольное образование 164 ребенка», — сообщает Шемеляк.

В Печерском районе указали два медицинских учреждения района, где оказывают помощь при родах женщинам со всех районов столицы. Но заверили, что отдельная статистика по районам Киева по количеству родов не ведется.

«Официальные статистические данные по количеству родов учитываются на уровне города Киева», — заверила заместитель председателя Печерской РГА.

Реклама

Интересно, как тогда район может планировать работу детских садов, если у него нет реального количества рожденных детей.

Сколько детей родилось в Киеве за годы войны

В Департаменте здравоохранения КГГА нам затруднились назвать количество новорожденных детей по районам столицы, указав лишь общее количество родившихся детей в Киеве за четыре года войны.

«По данным, имеющимся в Департаменте здравоохранения, с 24.02.2022 по 24.02.26 (включительно) в коммунальных учреждениях здравоохранения родилось 77 557 детей», — сообщила по запросу ТСН.ua Татьяна Мостепан, директор Департамента здравоохранения КГГА.

Динамика рождаемости в Киеве (2021–2025)

Для понимания масштаба кризиса следует сравнить данные последнего мирного года с военным периодом:

Реклама

2021 год (мирный): 30 336 малышей

2022 год: 17 501 малыш

2023 год: 19 966 малышей

2024 год: 20 912 малышей

2025 год: 20 258 малышей

Таким образом, рождаемость в столице остается стабильно ниже довоенного уровня примерно на 33-35%.