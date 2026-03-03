Мартовская индексация пенсий: что нужно знать о перерасчете выплат

Пенсия / © ТСН

Уже в марте в Украине пройдет индексация пенсий. Благодаря этому у большинства украинцев пенсионные выплаты возрастут на 12%.

Следует ли обращаться с заявлением в Пенсионный фонд, чтобы пенсию проиндексировали, сообщает ТСН.ua.

Цель ежегодной индексации — обновление пенсионных выплат и обновление их размера в соответствии с уровнем инфляции. Это позволяет хотя бы частично компенсировать рост цен и поддержать покупательную способность граждан.

Мартовское повышение коснется почти всех пенсионеров. Индексация происходит автоматически, поэтому бежать в Пенсионный фонд или писать заявление не нужно.

«Индексация коснется всех пенсионеров, кроме тех, кому пенсия назначена в 2025 году и начале 2026-го. Пересчет произойдет автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно. Средства на индексацию предусмотрены», — сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

Перерасчет произойдет автоматически и охватит почти все основные виды пенсий:

по возрасту

военные

по инвалидности

из-за потери кормильца

другие специальные пенсии для бывших работников органов местного самоуправления, госслужащих и научных работников.

В Министерстве соцполитики отмечают: все начисления проведут своевременно и в полном объеме. Государство обеспечило финансовый ресурс для повышения даже в условиях военного положения.

Отметим, что в случае возникновения обстоятельств, требующих перерасчета пенсии в индивидуальном порядке, следует обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда с соответствующим пакетом документов или подать заявление онлайн: через веб-портал электронных услуг ПФУ или портал «Дія».

Индексация пенсий в 2026 году

В этом году индексация пенсий в Украине состоится в марте. Планируется индексация на уровне 12,1%. Эта цифра значительно выше, чем в предыдущие годы. К слову, в 2025-м показатель был 11,5%, а в 2024-м — менее 8%. Таким образом, пенсионные выплаты возрастут не менее чем на 100 грн и не более чем на 2 595 грн.

Впрочем, выплаты повысят не всем пенсионерам, потому что мартовская индексация не распространяется на некоторые категории. Это пенсионеры, выплаты которых уже повышены государством до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых; те, кто получает максимальную пенсию — 25 950 грн; прокуроры и судьи в отставке.