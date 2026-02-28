Демографический кризис в Украине: как будут жить 25-30 миллионов украинцев после войны

Рождаемость в Украине упала до критического предела

Издание CNN недавно опубликовало тревожный материал: западные журналисты утверждают, что Украина превращается в страну вдов и сирот, а рождаемость упала до критического рубежа из-за хронического стресса, войны и физиологических патологий у женщин.

Насколько ситуация действительно угрожающая, ТСН.ua поинтересовался у Александра Гладуна, заместителя директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины.

Александр Гладун

О «демографической катастрофе» и реальных цифрах

— Действительно ли мы уже на грани демографической катастрофы, как об этом пишут западные СМИ?

– Как на самом деле — никто не знает. У нас мало демографической информации, и точно проанализировать процессы сейчас очень тяжело. Некоторые абсолютные показатели есть и по смертности, и по заболеваемости, но, чтобы проанализировать тенденции, их обычно соотносят с той группой населения, которая продуцирует эти события. То есть если мы говорим о количестве рождений и смертей, то должна быть известна и численность всего населения. Если о болезнях женщин, связанных с беременностью и родами, нужно анализировать именно группу женщин репродуктивного возраста. У нас нет этих чисел для анализа, поэтому корректное сравнение провести трудно.

— Но ведь медицинские учреждения фиксируют негативные изменения?

— То, что в абсолютных числах медицинские учреждения что-либо обнародуют — вполне возможно. Но прямые сравнения сейчас вряд ли здесь уместны. Естественная реакция на стресс может иметь разное проявление: у кого он влияет на нервную систему, у кого — на репродуктивную. Отвергать проблемы со здоровьем из-за войны нельзя, но говорить так, что «все, это конец» — я бы не стал.

Что такое «критический уровень» рождаемости?

— Можно ли утверждать, что рождаемость в Украине снизилась до критического уровня?

- А что такое критический уровень? На самом деле такого определения нет. К этому вопросу можно подойти с разных сторон. Например, чтобы численность населения не сокращалась, нужно, чтобы в течение репродуктивного периода 100 женщин рожали 210-220 детей. Это постоянный показатель по всему миру.

Кстати, на такой уровень Украина вышла еще в середине 60-х и начале 70-х годов прошлого века. Затем после распада СССР, перманентно происходят экономические кризисы, произошли изменения социальных ценностей. Показатель рождаемости уменьшался, и накануне полномасштабного вторжения он уже был вдвое меньше требуемого уровня.

Сейчас он, вероятно, меньше даже 100 детей на 100 женщин. Но это только экспертная оценка. Чтобы точно рассчитать этот показатель, нужно знать распределение родившихся детей по возрасту матери, а у нас есть только общее число родившихся.

— Мы самые худшие в мире по этому показателю?

– Не совсем. Если сравнить ситуацию с полномасштабным вторжением, то, например, в Южной Корее этот показатель был на уровне 70–72 ребенка на сто женщин — ниже, чем у нас. В Италии сто женщин рожали 120 детей, в Китае — примерно 100. Поэтому мы имеем не самые плохие показатели, но находимся в группе стран, где ситуация с рождаемостью плохая.

— Сколько времени нужно, чтобы исправить ситуацию?

— Подняться к показателю 210–220 детей нам вряд ли удастся. Если представить, что такое произошло, это не сразу отразится на численности населения. Нужно, как минимум, чтобы прошел период продолжительностью в полпоколения (14–15 лет) или целого (в зависимости от уровня смертности). Даже если за один год коэффициент рождаемости «прыгнет» вдвое, демографическая ситуация принципиально не изменится, потому что это длительный процесс.

— А какое сейчас соотношение умерших к рожденным?

— Здесь цифры довольно плохие. В Украине на 100 рождений приходится 288 умерших. По сути, умирает втрое больше, чем рождается. От этого тоже никакого позитива нет.

Будущее после войны: 25-30 миллионов — это приговор?

— Как война и миграция повлияют на демографическое развитие в долгосрочной перспективе?

- Война никогда положительно не влияла на демографическое развитие. Мужчины у нас гибнут на фронте, миллионы людей уехали из страны. Так что демографические тенденции после войны будут зависеть от того, на каких условиях она закончится и сколько людей вернется из-за границы. Нам придется подождать пару лет после окончания войны, пока стабилизируются демографические и миграционные процессы.

Было бы очень хорошо провести в этот период перепись населения. Нам нужно уточнить численность населения, возрастную структуру и размещение людей по территории страны, потому что из-за войны все это кардинально изменилось. Сейчас мы оперируем только экспертными оценками.

– На какую цифру населения нам следует рассчитывать?

— Даже если после войны будет в интервале 25–30 миллионов, мы не будем последней страной в Европе. По численности мы будем занимать седьмое место после Германии, Франции, Испании, Италии, Польши и Великобритании. 25 или 30 миллионов — это все равно большое число людей.

– То есть количество — это не главное?

– Вопрос в качестве жизни. В Европе много стран с меньшей численностью населения, но их уровень жизни значительно выше, чем в Украине. Демография — это отражение внутренней ситуации в стране. Когда распался СССР, Украина имела едва ли не лучшие стартовые условия, а накануне 2022 года мы уже от всех отставали. Это означает, что внутри страны что-то функционирует неэффективно. Именно поэтому наши люди ехали за границу на заработки или искать лучшую судьбу еще до войны. Нам нужно разобраться, что у нас не так внутри страны, что нужно изменить. Без кардинального переосмысления функционирования государства нельзя ожидать положительных изменений в демографии.

— Поможет ли нам вступление в ЕС?

— Надеяться, что кто-то решит это за нас или что вступление в ЕС автоматически исправит все — ошибка. Если эффективность управления страной не изменится, то и результат остается старым. Нам нужно реформировать страну, а это требует немалых усилий, связанных с менталитетом, привычками людей и другими не менее важными факторами. Но без этих изменений значительного движения вперед не будет. Будущее Украины зависит только от украинцев.