Украинки уже рожают детей от умерших мужчин: репродуктолог раскрыл детали

Врач рассказывает, что после гибели на фронте мужчин, женщины решаются на рождение детей из репродуктивных клеток, которые были на хранении

Война забирает лучших. Самая страшная цена, которую платит Украина, это потеря молодых воинов, которые не успели создать семьи, родить детей. Это не только личная трагедия семей, но и сокрушительный удар по генофонду нации.

Что делать, когда любимого человека уже нет, но есть непреодолимое или общее желание иметь ребенка? Мировой опыт показывает, что решение существует. Постмортальная репродукция — зачатие ребенка после смерти родителя с использованием замороженных клеток — приобретает популярность и в Украине. Эксперты уже фиксируют первые случаи рождения детей от павших воинов.

Как это работает, какие юридические нюансы, и почему эта процедура должна стать более доступной, разбирался ТСН.ua.

Уникальный прецедент: ребенок от павшего солдата в Израиле

Летом в Сети обсуждали уникальный случай в Израиле. 11 июня Хадас Леви родила мальчика от военного Натанеля Сильберга, погибшего еще в 2023 году. Пара была обручена, но не замужем. После потери любимого Хадас решила родить ребенка.

Врачи успели взять необходимые образцы из тела уже мертвого солдата. Важно отметить, что после 7 октября (начало войны в Газе) некогда редкая процедура забора спермы у умершего мужчины в Израиле стала привычным явлением. Этого желали сотни родственников, когда стало известно о гибели солдат.

Раньше для забора требовалось судебное разрешение, но после 7 октября закон временно изменили: процедуру разрешили проводить без разрешения, однако использовать материал без него нельзя.

Женщина через суд добилась признания себя гражданской женой и получила разрешение на оплодотворение. Хотя из девяти полученных проб жизнеспособной оказалась только одна, но этого хватило для рождения здорового мальчика в июне 2025 года.

Специалисты отмечают, что эта тема выходит далеко за пределы исключительно медицинской процедуры, переплетая в себе сложнейший узел вопросов. Она касается глубоких человеческих чувств — горя, любви, желания продлить жизнь и сохранить память о павших. В то же время она поднимает трудные религиозные и моральные дилеммы по вмешательству в естественный процесс жизни и смерти.

Кроме того, это сложный лабиринт юридических вопросов (права на генетический материал, наследие) и национальных интересов (сохранение генофонда). Поэтому обсуждение и законодательное урегулирование постмортальной репродукции требуют исключительной деликатности и междисциплинарного подхода.

Зачатие после потери: что говорят украинские врачи

Украинские специалисты подтверждают: случай в Израиле не уникален, но заслуживает пристального внимания в условиях нашей жестокой войны. И схожие истории уже есть в Украине.

«У нас действует закон, позволяющий использовать замороженные сперматозоиды наших погибших воинов. Этим правом может воспользоваться его жена или партнерша, имеющая на это информированное согласие или завещание на использование сперматозоидов. У нас схожие истории есть. И даже есть рожденные дети в результате постмортальной репродукции — это зачатие и рождение ребенка после смерти одного из родителей, которое возможно благодаря использованию замороженных репродуктивных клеток, которые были сохранены при жизни человека. Думаю, что из-за войны таких случаев будет становиться все больше», — рассказывает ТСН.ua Владимир Котлик, врач-репродуктолог.

Сперма после смерти: технически возможно, но есть временной лимит

На вопрос о взятии сперматозоидов из тела уже мертвого мужчины (как это было в Израиле), специалист говорит, что технически это возможно, но критически важное время — после смерти мужчины сперматозоиды остаются живыми только 24–36 часов.

Однако, как отмечает врач, в Украине пока все случаи касаются использования замороженной спермы, которую военные сдали заранее.

Завещание или суд: условия использования генетического материала в Украине

По словам специалистов, криохранилища разных клиник уже хранят десятки тысяч доз замороженной спермы военнослужащих. Процедура использования после смерти воина возможна при двух ключевых условиях:

«В Украине это возможно при двух условиях. Если мужчина оставил соответствующее завещание, тогда никаких проблем нет — его жена или партнерша может воспользоваться этой возможностью. А если такого документа нет, тогда по решению суда — женщина должна доказать, что сперматозоиды, которые оставил мужчина, она унаследовала и может родить ребенка от уже, к сожалению, погибшего человека», — объясняет Владимир Котлик.

Скандальный прецедент в Днепре

В качестве примера сложности ситуации без четкого урегулирования эксперт приводит резонансный случай в Днепре, где после смерти мужчины, его родители судятся с невесткой относительно использования эмбрионов.

«Первым решением суда родители уже забрали себе три эмбриона из шести. Случай в Днепре свидетельствует о том, что с этим вопросом у нас сложная или достаточно неурегулированная ситуация, которая выливается в такие публичные скандалы», — говорит репродуктолог.

Почему израильский сценарий пока невозможен в Украине?

Владимир Котлик не исключает, что случай, когда сперму берут у уже мертвого военного (постмортальный забор), вполне может повториться и в Украине. Однако есть значительное логистическое препятствие:

«Такое вполне возможно. Но здесь следует помнить, что Израиль — маленькая страна. Если солдат погиб во время боевых действий, то в течение 2-3 часов должна быть проведена операция — биопсия яичка или забор яичка. У нас, к сожалению, с передовой привозят уже холодный труп и материал не может быть использован. То есть проблема в больших расстояниях и недостатка времени, а также невозможности вовремя добраться до тела. Поэтому, насколько мне известно, ни одного подобного случая в Украине пока официально не зафиксировано», — отмечает врач.

Как военным позаботиться о будущем: государственная программа

Именно поэтому сейчас единственным реальным путем остается заблаговременное замораживание материала. К счастью, эта программа, по словам врача, активно работает:

«Программа работает с первых дней войны уже почти четыре года. Все клиники ВРТ (Вспомогательные Репродуктивные Технологии) принимают сперму военнослужащих на заморозку. Поначалу это было бесплатно для бойцов, а сейчас за это платит государство. Действует специальный пакет Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Причем производится замораживание и яйцеклеток защитниц. То есть мужчина может заморозить сперматозоиды, а женщина — яйцеклетки», — рассказывает Владимир Котлик.

Что покрывает НСЗУ и сроки хранения

Государственная программа «Хранение репродуктивных клеток для военных» за пакетом НСЗУ финансирует полный комплекс услуг: обследование, забор, криоконсервацию и хранение репродуктивного материала.

Воспользоваться услугой могут военнослужащие ВСУ, других военных формирований, а также лица рядового и начальствующего состава ГСЧС и полицейские, которые принимают участие в боевых действиях.

Ключевые условия хранения, оплачиваемые государством:

Для живых военных: бесплатное хранение действует в течение военного положения и шесть месяцев после его завершения.

При гибели: репродуктивные клетки будут сохраняться в течение трех лет с момента смерти или объявления лица умершим.

Главный юридический предохранитель — завещание

Ключевым моментом во избежание конфликтов, как в Днепре, является правильно оформленное распоряжение:

«При этом военнослужащие должны дать распоряжение в виде завещания или заявления на случай собственной смерти — что именно делать с образцами. Только заявление не имеет юридической силы, а только завещание. В таком случае все будет происходить, как завещал погибший или погибшая и никто другой не сможет претендовать на эти образцы», — подчеркивает Владимир Котлик.

Первые успехи: украинки уже вынашивают детей

Врач подтверждает, что программа уже дает результаты:

«В нашей клинике зафиксировано два случая, когда женщины воспользовались образцами после потери на фронте своих мужчин. В одном случае по решению суда сперматозоиды были использованы в программе ВРТ, в другом случае это было выполнено в соответствии с нотариальным поручением, завещанием. У обеих женщин беременность прогрессирует».

Эксперт подчеркиевает, что упомянутая государственная программа ориентирована только на военнослужащих.

«То есть на гражданских лиц действие этой программы не распространяется. Соответственно, сфера гражданской постмортальной репродукции пока в Украине не урегулирована. Для военнослужащих это очень важно, ведь он может нуждаться в такой помощи не только в случае гибели, но и в случаях получения тяжелых ранений или травм», — заключает Владимир Котлик.

Дело продолжения рода после потери является чрезвычайно чувствительным и сложным. Учитывая сотни жизней, которые ежедневно уносит война, введение четких юридических механизмов и максимальное информирование военных о возможности криоконсервации становится не просто медицинским вопросом, а вопросом национальной безопасности и сохранения украинского генофонда.