Фронт россиян "парализовало": военный рассказал, что происходит на "нуле" и при чем здесь Starlink

На Константиновском направлении фиксируется общий спад росийских штурмовых действий. Снижение наступательного потенциала врага напрямую связано с потерей доступа к системам спутниковой связи Starlink, что существенно ограничило возможности оккупантов в ведении разведки и корректировке огня.

Об этом рассказал главный сержант 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» (батальон «Стоход») Виталий Пясецкий в эфире «Новини.LIVE».

Он сообщил, что по сравнению с пиковыми месяцами, когда россияне оказывали интенсивное давление на Константиновку, активность противника в полосе ответственности бригады значительно снизилась.

По словам военнослужащего, ключевым фактором этого спада стали проблемы с коммуникацией в армии РФ.

«Это связывается с отключением „Старлинков“ россиянам и невозможностью вести разведку где-то в глубине наших боевых порядков, и, соответственно, корректировать огонь артиллерии», — подчеркнул Пясецкий.

Несмотря на всеобщее снижение интенсивности боев, россияне не отказываются от попыток продвинуться, используя тактику инфильтрации. Кроме того, по данным Сил обороны юга Украины, в последние недели непосредственно на Константиновку были зафиксированы сбросы фосфорных боеприпасов, что является фактом применения химического оружия.

Военный отметил, что общий подход врага к ведению наступательных действий остается неизменным в течение длительного времени.

«Тактика россиян не изменилась на самом деле в течение того, что происходило уже больше года. Это исключительно малые пехотные группы. Они пытаются инфильтрироваться из-за позиций Сил обороны и накопиться в укрытиях, чтобы потом уже проводить активные действия», — пояснил главный сержант.

Из-за использования врагом малых групп украинским защитникам в предыдущие дни было сложно наносить массированные удары по скоплениям живой силы противника. Однако во время локальных вспышек активности Силы обороны эффективно устраняют угрозу.

«В течение вчерашнего дня действительно было определенное обострение, большее количество этих пехотных групп пыталось инфильтрироваться. За вчерашний день силами подразделений бригады был нанесен враг 9 безвозвратных потерь», — резюмировал Пясецкий.

Как Украине удалось «положить» связь окупантов

К слову, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о существенных сбоях в коммуникации российских войск после блокировки их терминалов Starlink. По его словам, украинская сторона оперативно отреагировала на использование противником спутниковой связи и провела переговоры с SpaceX и ее руководителем Илон Маск по отключению российских устройств.

В Минобороны отмечают, что это решение стало важным шагом как для защиты гражданских, так и для усиления возможностей ВСУ. В частности, количество вражеских «стримов» сократилось в разы, а возможности перехвата радиоэфира возросли. В ведомстве также работали над механизмами регистрации терминалов и созданием антифрод-системы, чтобы сделать невозможным использование западных технологий агрессором.

Война в Украине: какая ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на утро 4 марта потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку. В Генштабе рассказали, сколько россиян удалось ликвидировать в сутки.

Также на Гуляйпольском направлении украинские подразделения продолжают контратакующие действия, которые уже принесли промежуточные результаты и позволили Силам обороны выровнять линию фронта на отдельных участках.

По оценкам военного обозревателя Богдана Мирошникова, противник упустил возможность удерживать позиции на западном берегу реки Гайчур. Ранее российское командование рассматривало эти рубежи как базу для флангового охвата Орехова и потенциального наступления в направлении Вольнянского.

Эти территории находятся под полным контролем Вооруженных сил Украины, что позволило существенно отодвинуть линию боевого столкновения от опасных для украинской обороны участков.