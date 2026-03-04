Украинские военные на фронте / © Associated Press

Украинские войска впервые со времен контрнаступления 2023 года показали положительную динамику освобождения территорий. По данным аналитиков, за последние две недели февраля Силы обороны отвоевали больше земель, чем потеряли.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Сколько территорий освободили ВСУ в феврале?

Аналитики сообщили, что получили доказательства, свидетельствующие о том, что с 1 января украинские военные освободили около 257 кв. км территории. В частности:

в период с 14 по 20 февраля чистый прирост составил почти 33 кв. км,

с 21 по 27 февраля — примерно 57 кв. км.

«Последний раз украинские войска достигали чистого прироста во время летнего контрнаступления 2023 года, когда получили 377 квадратных километров в июне 2023 года, 257 квадратных километров в июле 2023 года и 1,47 квадратного километра в сентябре 2023 года», — напомнили в ISW.

Эксперты также прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что с начала 2026 года Силы обороны вернули 460 кв. км. Аналитики отметили, что у их методики подсчета есть определенные особенности, поскольку она «недооценивает украинские продвижения, поскольку ISW изображает самые дальние оцененные масштабы российского продвижения, пока не появится достаточно доказательств из открытых источников, чтобы позволить ISW уверенно оценить, что российские войска больше не удерживают эти позиции».

«Линия фронта в Украине также стала пористой из-за отсутствия смежных линий, что добавляет дополнительной сложности оценке настоящего контроля местности», — пояснили эксперты.

В то же время они отметили, что несмотря на расхождения между цифрами, озвученными Зеленским, и данными ISW, украинские успехи в феврале 2026 года «достойны внимания».

Будет ли новое контрнаступление ВСУ?

Вместе с тем аналитики считают, что украинские контратаки «вряд ли перерастут в широкомасштабное контрнаступление, очень вероятно, что российские войска стабилизируют свои позиции и снова начнут наступление».

В ISW также отметили, что недавние достижения украинских сил сорвали планы России по подготовке условий для весенне-летнего наступления 2026 года и заставили вражеское командование сначала выстроить устойчивую оборону, прежде чем пытаться вернуть утраченные территории.

ВСУ выравнивают фронт в Запорожской области

Напомним, ВСУ выравнивают фронт на Гуляйпольском направлении, выбив врага с плацдармов на западном берегу реки Гайчур. По словам обозревателя Богдана Мирошникова, это нивелирует угрозу флангового охвата Орехова и продвижения россиян на Вольнянск. Хотя темпы замедлились, контратаки продолжаются с фокусом на охват Успеновки. Продвижение дается тяжелой ценой и направлено не на прорыв, а на занятие более выгодных рубежей для укрепления обороны.