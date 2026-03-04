ТСН в социальных сетях

Дэвид Бекхэм после скандальных обвинений старшего сына и отказа общаться обратился к нему

Футболист не смог проигнорировать праздник своего первенца.

Валерия Сулима
Дэвид и Виктория Бекхэмы с сыном Бруклином

Дэвид и Виктория Бекхэмы с сыном Бруклином / © Associated Press

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм после скандальных обвинений старшего сына Бруклина и его резкого отказа общаться публично обратился к нему.

Спортсмен не смог проигнорировать семейный праздник. Дело в том, что Бруклин 4 марта празднует день рождения. Первенцу Бекхэмов исполняется уже 27 лет. И хотя Бруклин отрекся от звездных родителей и просил о нем не вспоминать ни на публике, ни в соцсетях, Дэвид не смог выполнить это требование.

Футболист опубликовал в Instagram-stories архивные фото с сыном. На первом снимке были изображены Дэвид, Виктория и Бруклин, который еще был совсем маленьким. На другой фотографии спортсмен позировал уже с подросшим сыном. Как отметил Бекхэм, они всей семьей любят Бруклина, несмотря на все.

Дэвид и Виктория Бекхэмы с сыном Бруклином / © instagram.com/davidbeckham

Дэвид и Виктория Бекхэмы с сыном Бруклином / © instagram.com/davidbeckham

"Сегодня (4 марта - прим. ред.) 27. С днем рождения! Мы любим тебя", - обратился к сыну футболист.

Дэвид Бекхэм с сыном Бруклином / © instagram.com/davidbeckham

Дэвид Бекхэм с сыном Бруклином / © instagram.com/davidbeckham

Отметим, в прошлом году в семье Бекхэмов разгорелся серьезный скандал. Первенец супругов стал избегать родителей, братьев и сестру. А в конце января этого года Бруклин выдал ряд скандальных обвинений. Старший сын Бекхэмов дал понять, что отрекся от семьи, поскольку они якобы не приняли его жену, американскую актрису Николу Пельтц.

