Російський дрон влетів у квартиру з людьми
Через російську атаку дрона у Дніпровському районі Херсона постраждали двоє людей.
У Херсоні ворожий безпілотник влучив у квартиру багатоповерхового будинку. Поранення дістали 71-річний чоловік та 70-річна жінка.
Про це повідомили у МВА.
«У потерпілих діагностували вибухові травми, акубаротравми та уламкові поранення кінцівок. У чоловіка також опіки та садна плеча. Постраждалих доправили до лікарні співробітники поліції», — йдеться у повідомленні.
Ситуація у Херсоні — останні новини
3 травня росіяни з безпілотника атакували службове авто одного з підприємств. Загинув чоловік.
2 травня росіяни з дрона вдарили по маршрутному таксі в Дніпровському районі Херсона. Серед загиблих — комунальник та жінка. Також багато постраждалих.
19 квітня внаслідок російського удару по автівці у Центральному районі Херсона загинув чоловік.
24 квітня у передмісті Херсона окупанти з дрона влучили в мопед, на якому їхали двоє людей.
27 травня армія РФ вдарила по житловому кварталу Херсона з реактивної системи залпового вогню. Постраждала багатодітна родина, батько якої загинув. Мати і діти дістали травми.