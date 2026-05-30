Російський дрон влетів у квартиру з людьми

Окупанти тероризують херсонців / © Associated Press

У Херсоні ворожий безпілотник влучив у квартиру багатоповерхового будинку. Поранення дістали 71-річний чоловік та 70-річна жінка.

Про це повідомили у МВА.

«У потерпілих діагностували вибухові травми, акубаротравми та уламкові поранення кінцівок. У чоловіка також опіки та садна плеча. Постраждалих доправили до лікарні співробітники поліції», — йдеться у повідомленні.

Ситуація у Херсоні — останні новини

3 травня росіяни з безпілотника атакували службове авто одного з підприємств. Загинув чоловік.

2 травня росіяни з дрона вдарили по маршрутному таксі в Дніпровському районі Херсона. Серед загиблих — комунальник та жінка. Також багато постраждалих.

19 квітня внаслідок російського удару по автівці у Центральному районі Херсона загинув чоловік.

24 квітня у передмісті Херсона окупанти з дрона влучили в мопед, на якому їхали двоє людей.

27 травня армія РФ вдарила по житловому кварталу Херсона з реактивної системи залпового вогню. Постраждала багатодітна родина, батько якої загинув. Мати і діти дістали травми.

