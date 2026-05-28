Трійця 2026 - що суворо заборонено робити цього дня

Церква. / © unsplash.com

Реклама

Трійця або Зелені свята, які цього року святкують 31 травня, - одне з найбільших і найшанованіших християнських свят. Для вірян цей день символізує духовне оновлення, силу віри та народження християнської церкви.

Що означає це свято, які традиції та головні заборони, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Історія та традиції свята Трійці

Трійцю відзначають на 50-й день після Великодня. Згідно з Євангелієм, саме цього дня після Воскресіння Ісуса на апостолів зійшов Святий Дух. Учні Христа отримали дар говорити різними мовами та змогли нести християнське вчення людям по всьому світу.

Реклама

Назва свята пов’язана зі Святою Трійцею — Отцем, Сином і Святим Духом. У храмах цього дня проводять урочисті богослужіння, а домівки та церкви традиційно прикрашають зеленими гілками, травами та квітами. Звідси й народна назва — Зелені свята.

В Україні здавна існувало чимало традицій, пов’язаних із цим днем: оселі прикрашали гілками липи, клена, м’ятою, любистком та аїром - татарське зілля. Вважалося, що зелень приносить до дому добробут, захист і здоров’я.

Також цього дня йдуть до церкви на святкову службу, збираються родиною за святковим столом, освячують трави та зелень.

Що заборонено робити на Трійцю

Не можна сваритися та лихословити

Свято вважається світлим і духовним, тому конфлікти, образи та погані слова цього дня — під забороною.

Реклама

Не можна важко працювати

У народі вірили, що на Трійцю не варто займатися важкою фізичною працею, будівництвом, ремонтом чи генеральним прибиранням. День краще присвятити молитві, родині та відпочинку.

Не можна працювати на городі чи в полі

За народними віруваннями, земля на Зелені свята “відпочиває”, тому копати, садити чи сапати не радили.

Не можна відмовляти у допомозі

Вважалося, що добрі справи та милосердя на Трійцю повернуться людині сторицею.

Не можна сумувати

Трійця символізує життя, оновлення та благословення, тому люди намагалися уникати негативних думок і зневіри.

Реклама

Народні прикмети на Трійцю

якщо на Трійцю дощ — літо буде врожайним.

спекотна погода віщує сухе літо.

зелень, освячену в церкві, зберігали вдома як оберіг.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що не можна святити на Трійцю: які трави стануть оберегом, а які накличуть біду.

Новини партнерів