«Це моя дівчина»: у Запоріжжі п'яний майор поліції зґвалтував 14-річну і намагався збрехати колегам
У ДБР розповіли подробиці нападу майора на 14-річну дівчину у Запоріжжі.
Майор поліції, який зґвалтував 14-річну дівчину у Запоріжжі, намагався переконати колег, що все було за взаємною згодою.
Про деталі злочину розповіли у ДБР.
За словами правоохоронців, 14-річна дівчина поверталась додому вночі у Запоріжжі. Її перестрів нетверезий чоловік та затягнув в посадку, де почав ґвалтувати. Дівчина тривалий час чинила опір, гучно кричала та кликала на допомогу. Крики почув місцевий житель і зателефонував до поліції.
На місце події прибув патруль і затримав зловмисника. Той намагався переконати поліцейських, що це його дівчина і все відбувалось за згодою. Але постраждала вже на місці події заперечила його твердження.
Пізніше вона підтвердила це під час інтерв’ювання у «зеленій кімнаті» поліції.
Зловмисником виявився місцевий житель 1982 року народження, одружений, працівник поліції.
Працівники ДБР повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК України — замах на зґвалтування, вчинений щодо неповнолітньої особи. Суд взяв його під варту без права застави.
