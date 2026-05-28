«Це моя дівчина»: у Запоріжжі п'яний майор поліції зґвалтував 14-річну і намагався збрехати колегам

У Запоріжжі «на гарячому» спіймали копа, який затягнув дитину в посадку / © Державне бюро розслідувань

Майор поліції, який зґвалтував 14-річну дівчину у Запоріжжі, намагався переконати колег, що все було за взаємною згодою.

Про деталі злочину розповіли у ДБР.

За словами правоохоронців, 14-річна дівчина поверталась додому вночі у Запоріжжі. Її перестрів нетверезий чоловік та затягнув в посадку, де почав ґвалтувати. Дівчина тривалий час чинила опір, гучно кричала та кликала на допомогу. Крики почув місцевий житель і зателефонував до поліції.

На місце події прибув патруль і затримав зловмисника. Той намагався переконати поліцейських, що це його дівчина і все відбувалось за згодою. Але постраждала вже на місці події заперечила його твердження.

Пізніше вона підтвердила це під час інтерв’ювання у «зеленій кімнаті» поліції.

Зловмисником виявився місцевий житель 1982 року народження, одружений, працівник поліції.

Працівники ДБР повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК України — замах на зґвалтування, вчинений щодо неповнолітньої особи. Суд взяв його під варту без права застави.

