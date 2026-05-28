«Это моя девушка»: в Запорожье пьяный майор полиции изнасиловал 14-летнюю и пытался соврать коллегам
В ДБР рассказали подробности нападения майора на 14-летнюю девушку в Запорожье.
Майор полиции, изнасиловавший 14-летнюю девушку в Запорожье, пытался убедить коллег, что все было по взаимному согласию.
О деталях преступления рассказали в ГБР.
По словам правоохранителей, 14-летняя девушка возвращалась домой ночью в Запорожье. Ее встретил нетрезвый мужчина и затащил в посадку, где начал насиловать. Девушка долго сопротивлялась, громко кричала и звала на помощь. Крики услышал местный житель и позвонил по телефону в полицию.
На место происшествия прибыл патруль и задержал злоумышленника. Тот пытался убедить полицейских, что это его девушка и все происходило с согласия. Но пострадавшая уже на месте происшествия отрицала его утверждение.
Позже она подтвердила это во время интервьюирования в «зеленой комнате» полиции.
Злоумышленником оказался местный житель 1982 года рождения, женат, работник полиции.
Сотрудники ГБР сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 УК Украины — покушение на изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица. Суд заключил его под стражу без права залога.
