Провал запугивания: конгрессмен США назвал атаку "Орешником" роковой ошибкой Путина

Кремлевский диктатор Владимир Путин

Реклама

«Украинцев это не запугало»: конгрессмен США объяснил, почему удар «Орешником» обернется против Путина

Член Палаты представителей США, старший представитель демократов в Комитете по разведке Джим Гаймс, прибывший в Киев вместе с сенатором Ричардом Блюменталем, на совместном брифинге заявил, что применение Россией новой баллистической ракеты «Орешник» является формой эскалации.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН.ua Елена Чернякова.

Реклама

Обломки «Орешника» уже изучают на Западе

Гаймс подчеркнул, что попытка запугивания со стороны РФ провалилась. По его словам, применение ракеты, способной нести ядерный заряд, очевидно, эскалация, но украинцы этого не испугались. Он добавил, что обломки «Орешника» уже находятся в распоряжении украинских и американских экспертов.

Конгрессмен подчеркнул, что это позволит и Украине, и Западу тщательно изучить возможности этого оружия. Поэтому, по его убеждению, как и многие другие шаги кремлевского диктатора Владимира Путина, этот окажется абсолютно непродуктивным и не поможет Кремлю достичь поставленных целей.

Отчаяние Кремля и непреклонная поддержка США

Кроме ракетного террора американские политики прокомментировали информационное давление со стороны России. В частности, Джим Гаймс назвал недавние угрозы главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес дипломатов в Киеве признаком «полного отчаяния» российского руководства из-за колоссальных потерь на фронте. Он добавил, что угрозы гражданскому населению и послам вполне показательны для государства, привыкшего к военным преступлениям.

Гаймс заверил, что такие заявления будут иметь противоположный эффект и лишь приведут к усилению военной помощи Украине. Политик также высоко оценил сотрудничество разведок обеих стран и выразил уверенность, что в ближайшие месяцы украинские силы продолжат возвращать территорию.

Реклама

Со своей стороны сенатор Ричард Блюменталь заверил, что Соединенные Штаты не боятся российского шантажа и не намерены покидать украинцев наедине с врагом. Американский политик также окончательно развеял миф о том, что у России якобы есть решающее преимущество и побеждает в этой войне.

По словам сенатора, Украина обязательно одержит победу, если будет иметь необходимые средства для завершения дела. Он подытожил, что после визита делегация будет работать в Вашингтоне по оказанию Киеву дальнейшей военной помощи, назвав среди приоритетов усиление систем ПВО, поставки дальнобойных ракет ATACMS, систем HIMARS, танков и истребителей F-16.

Новости партнеров