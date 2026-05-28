Сколько жертв на фронте вызывают дроны: экс-шеф MI6 назвал потрясающую статистику
Беспилотники изменили все: эксголова МИ-6 рассказал, как дроны загнали военных в окопы и заставили убегать большой флот РФ из Черного моря.
Около 80–90% потерь на поле боя в Украине приходится на атаки беспилотников, которые получили абсолютно доминирующую роль в современной войне. Кроме суши, украинские силы успешно применили морские дроны, сумев вытеснить большой российский флот из Черного моря.
Об этом заявил бывший руководитель Секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Ричард Мур.
Смена тактики ведения войны через беспилотники
По словам бывшего главы британской разведки, масштабное присутствие беспилотных технологий коренным образом изменило ситуацию на линии фронта и поведение военнослужащих в зоне боевых действий.
«В последние три года мы стали свидетелями того, насколько доминирующую роль играют беспилотники на поле боя в Украине. Я считаю, что сейчас около 80–90% потерь на поле боя нанесены именно беспилотниками. Беспилотники присутствуют повсюду на всем поле боя», — подчеркнул Ричард Мур.
«Дистопическая» реальность фронта и успехи на море
Бывший руководитель МИ-6 отметил, что из-за постоянного наблюдения и атаки дронов военным приходится прятаться, и это полностью изменило ситуацию на фронте. Также он похвалил Украину за успехи в использовании морских беспилотников.
«Должен сказать, это выглядит очень дистопично. Они очень доминируют. И вы можете видеть, что с помощью подводных или водных дронов — я уверен, что это лучший технический термин, кто-то в этой комнате знает — украинцы использовали дроны на море, чтобы выгнать большой флот из Черного моря. Это поразительно», — резюмировал Ричард Мур.
