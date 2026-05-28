Сколько жертв на фронте вызывают дроны: экс-шеф MI6 назвал потрясающую статистику

Около 80–90% потерь на поле боя в Украине приходится на атаки беспилотников, которые получили абсолютно доминирующую роль в современной войне. Кроме суши, украинские силы успешно применили морские дроны, сумев вытеснить большой российский флот из Черного моря.

Об этом заявил бывший руководитель Секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Ричард Мур.

Смена тактики ведения войны через беспилотники

По словам бывшего главы британской разведки, масштабное присутствие беспилотных технологий коренным образом изменило ситуацию на линии фронта и поведение военнослужащих в зоне боевых действий.

«В последние три года мы стали свидетелями того, насколько доминирующую роль играют беспилотники на поле боя в Украине. Я считаю, что сейчас около 80–90% потерь на поле боя нанесены именно беспилотниками. Беспилотники присутствуют повсюду на всем поле боя», — подчеркнул Ричард Мур.

«Дистопическая» реальность фронта и успехи на море

Бывший руководитель МИ-6 отметил, что из-за постоянного наблюдения и атаки дронов военным приходится прятаться, и это полностью изменило ситуацию на фронте. Также он похвалил Украину за успехи в использовании морских беспилотников.

«Должен сказать, это выглядит очень дистопично. Они очень доминируют. И вы можете видеть, что с помощью подводных или водных дронов — я уверен, что это лучший технический термин, кто-то в этой комнате знает — украинцы использовали дроны на море, чтобы выгнать большой флот из Черного моря. Это поразительно», — резюмировал Ричард Мур.

Напомним, на Великобурлукском направлении силы РФ отступают, а общая результативность их весеннего наступления стремительно падает.

Ранее сообщалось, что ВСУ активно освобождают новые территории и уже «прижали» россиян к границе на одном из ключевых направлений.

Кроме того, аналитики Института изучения войны отмечали, что Россия все острее сталкивается с проблемами пополнения потерь.

