Читать или слушать, действительно ли аудиокниги заменяют бумажные

Еще не так давно вопрос о том, когда вы в последний раз читали книгу, звучал почти риторически. Однако сегодня ответ для многих неочевиден, ведь часть из нас читает, часть — слушает, а часть признается, что на книги просто не хватает времени, об этом рассказало издание Psychology Today.

На этом фоне аудиокниги стали настоящим культурным компромиссом, ведь примерно 1 из 6 человек слушает их ежемесячно. Однако в то же время большинство людей считают, что слушать книгу — это «не совсем чтение». Так где правда, в страницах или в наушниках.

Как мозг «читает» и «слушает»

На уровне нейробиологии разница между чтением и слушанием оказывается меньше, чем мы привыкли думать.

В исследовании Калифорнийского университета в Беркли (2019) с помощью fMRI сканировали мозг участников, которые читали и слушали одинаковые истории. Результат был почти неожиданным, ведь паттерны мозговой активности в обоих случаях почти идентичны.

Другое исследование 2024 года, подтвердило эти выводы, поэтому и при чтении, и при слушании мозг использует те же зоны для обработки содержания, от отдельных слов до целостных сюжетов. Иначе говоря, «понимание истории» работает похоже, независимо от того, как она к нам попадает.

Глубина усвоения

Несмотря на нейробиологическое сходство, специалисты все же отмечают, что способ восприятия все же влияет на качество усвоения информации. Чтение со временем развивает когнитивные навыки глубже, чем слушание.

Это подтверждает и масштабный метаанализ 46 исследований, так что когда слушатель не контролирует скорость воспроизведения, он хуже понимает текст и слабее делает выводы, чем читатель.

Впрочем, есть важный баланс: фактическое (буквальное) понимание, как запоминание событий и фактов, в чтении и слушании почти одинаковое. Разница появляется там, где нужна глубина, например, возможность перечитать сложный фрагмент, остановиться и осмыслить или вернуться к важной мысли. При чтении это естественно, однако при слушании — значительно сложнее.

Чтение «работает иначе»

Когда мы читаем, мозг не только воспринимает текст, но и учится через визуальные подсказки, а именно форму слова, его написание и расположение на странице. Когда же мы слушаем, слово исчезает сразу после того, как прозвучало. Это затрудняет запоминание новых слов, возвращение к важным моментам и глубокое декодирование значения через контекст.

Есть еще один фактор, который часто недооценивают — мультизадачность. Большинство аудиокниг мы слушаем «параллельно», например во время занятий спортом, в дороге или когда делаем бытовые дела. А разделенное внимание, как показывают исследования, снижает уровень запоминания.

Когда лучше слушать, а когда — читать

Научные данные не противопоставляют эти форматы, а скорее предлагают использовать их осознанно.

Аудиокниги — идеальны для легкого досуга, прослушивания в дороге или во время тренировок, или книг, до которых иначе «не дошли бы руки».

Чтение — лучше для сложных или насыщенных текстов, материалов, которые нужно запомнить, глубокого анализа и медленного осмысления.

У аудиокниг когнитивную «цена» и они не всегда могут полностью заменить чтение.

Современная наука предлагает не выбор «или-или», а баланс. Мозг действительно одинаково распознает смысл текста, независимо от того, читаем мы его или слушаем. Но способ взаимодействия с информацией определяет глубину ее усвоения. Чтение дает больше контроля, пауз и возможностей для анализа. Аудиокниги — свободу и доступность. Идеальный вариант, как всегда, где-то посередине, например, слушать, когда нет времени, и читать, когда хочется настоящего погружения.

