Читати чи слухати: чи справді аудіокниги замінюють паперові

Ще не так давно питання про те, коли ви востаннє читали книжку, звучало майже риторично. Проте сьогодні відповідь для багатьох неочевидна, адже частина з нас читає, частина — слухає, а частина зізнається, що на книжки просто не вистачає часу. Про це розповіло видання Psychology Today.

На цьому тлі аудіокниги стали справжнім культурним компромісом, адже приблизно 1 із 6 людей слухає їх щомісяця. Проте водночас більшість вважає, що слухати книжку — це «не зовсім читання». Тож де правда, у сторінках чи в навушниках?

Як мозок «читає» та «слухає»

На рівні нейробіології різниця між читанням і слуханням виявляється меншою, ніж ми звикли думати.

У дослідженні Каліфорнійського університету в Берклі (2019) за допомогою fMRI сканували мозок учасників, які читали та слухали однакові історії. Результат був майже несподіваним, адже патерни мозкової активності в обох випадках майже ідентичні.

Інше дослідження 2024 року підтвердило ці висновки, тож і під час читання, і під час слухання мозок використовує ті самі зони для оброблення змісту, від окремих слів до цілісних сюжетів. Інакше кажучи, «розуміння історії» працює схоже незалежно від того, як вона до нас потрапляє.

Глибина засвоєння

Попри нейробіологічну схожість спеціалісти все ж наголошують, що спосіб сприйняття впливає на якість засвоєння інформації. Читання з часом розвиває когнітивні навички глибше, ніж слухання.

Це підтверджує і масштабний метааналіз 46 досліджень. Коли слухач не контролює швидкість відтворення, він гірше розуміє текст і слабше робить висновки, ніж читач.

Втім, є важливий баланс: фактичне (буквальне) розуміння, як-от запам’ятовування подій і фактів, у читанні та слуханні майже однакове. Різниця з’являється там, де потрібна глибина, наприклад, можливість перечитати складний фрагмент, зупинитися та осмислити чи повернутися до важливої думки. Під час читання це природно, проте під час слухання — значно складніше.

Читання «працює інакше»

Коли ми читаємо, мозок не лише сприймає текст, а й вчиться через візуальні підказки, а саме форму слова, його написання та розташування на сторінці. Коли ж ми слухаємо, слово зникає одразу після того, як пролунало. Це ускладнює запам’ятовування нових слів, повернення до важливих моментів і глибоке декодування значення через контекст.

Є ще один фактор, який часто недооцінюють — мультизадачність. Більшість аудіокниг ми слухаємо «паралельно», наприклад під час занять спортом, у дорозі чи коли робимо побутові справи. А розділена увага, як показують дослідження, знижує рівень запам’ятовування.

Коли краще слухати, а коли — читати

Наукові дані не протиставляють ці формати, а радше пропонують використовувати їх усвідомлено.

Аудіокниги — ідеальні для легкого дозвілля, прослуховування у дорозі чи під час тренувань, до яких інакше «не дійшли б руки».

Читання — краще для складних або насичених текстів, матеріалів, які потрібно запам’ятати, глибокого аналізу та повільного осмислення.

Аудіокниги мають когнітивну «ціну», і вони не завжди можуть повністю замінити читання.

Сучасна наука пропонує не вибір «або-або», а баланс. Мозок справді однаково розпізнає сенс тексту незалежно від того, читаємо ми його чи слухаємо. Але спосіб взаємодії з інформацією визначає глибину її засвоєння. Читання дає більше контролю, пауз і можливостей для аналізу, аудіокниги — свободу й доступність. Ідеальний варіант, як завжди, десь посередині, наприклад, слухати, коли немає часу, та читати, коли хочеться справжнього занурення.

