Не Іран і не КНДР: ексшеф MI6 розкрив, хто насправді рятує Путіна від поразки у війні

Кремлівський диктатор Володимир Путін та лідер КНР Сі Цзіньпін

Колишній керівник британської розвідки MI6 Річард Мур вважає, що саме масштабна підтримка з боку Китаю дозволяє російському диктатору Володимиру Путіну продовжувати військову агресію проти України. За його словами, без допомоги Пекіна Росія вже б зазнала поразки у війні.

Про це ексочільник MI6 заявив в інтерв’ю The Wall Street Journal, коментуючи роль союзників Москви у війні проти України.

Хто насправді рятує Путіна від поразки

Хоча увагу світових медіа та громадськості найчастіше привертають інші союзники Росії — наприклад, північнокорейські військові, яких перекидають у Курську область, або ж іранські дрони, що масово використовувалися від початку повномасштабного вторгнення — ключову роль відіграє зовсім інша держава.

«Ми все ще маємо переконатися, що Путін не досягне успіху, а він підтримується Китаєм по саму зав’язку… Без Китаю Росія б програла. Все настільки просто. Те, що утримує Путіна в Україні — це китайська підтримка», — наголосив Річард Мур.

Що саме Пекін постачає Москві

Мур пояснив, що допомога Пекіна має цілком конкретні та відчутні на полі бою виміри. Зокрема, йдеться про такі критично важливі постачання:

хімічні речовини, які російський військово-промисловий комплекс безпосередньо використовує для виробництва артилерійських снарядів

компоненти та електроніка, якими комплектуються російські безпілотники та ракети.

Насамкінець Мур підсумував: якщо Захід хоче дати ефективну відсіч глобальним загрозам з боку Росії та Китаю, найбільш нагальним та терміновим питанням для світу залишається саме перемога України.

Нагадаємо, Сі пішов на таємну угоду з Путіним ще рік тому, забезпечивши навчання російських військовослужбовців в КНР 2025 року. Це свідчить не тільки про допомогу Москві, а й про те, що Китай міг використати війну в Україні як полігон для своїх військових.

