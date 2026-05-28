Не Іран і не КНДР: ексшеф MI6 розкрив, хто насправді рятує Путіна від поразки у війні
Колишній керівник британської розвідки Річард Мур заявив, що головною причиною, яка дозволяє Путіну продовжувати війну проти України, є масштабна підтримка з боку Китаю.
Колишній керівник британської розвідки MI6 Річард Мур вважає, що саме масштабна підтримка з боку Китаю дозволяє російському диктатору Володимиру Путіну продовжувати військову агресію проти України. За його словами, без допомоги Пекіна Росія вже б зазнала поразки у війні.
Про це ексочільник MI6 заявив в інтерв’ю The Wall Street Journal, коментуючи роль союзників Москви у війні проти України.
Хто насправді рятує Путіна від поразки
Хоча увагу світових медіа та громадськості найчастіше привертають інші союзники Росії — наприклад, північнокорейські військові, яких перекидають у Курську область, або ж іранські дрони, що масово використовувалися від початку повномасштабного вторгнення — ключову роль відіграє зовсім інша держава.
«Ми все ще маємо переконатися, що Путін не досягне успіху, а він підтримується Китаєм по саму зав’язку… Без Китаю Росія б програла. Все настільки просто. Те, що утримує Путіна в Україні — це китайська підтримка», — наголосив Річард Мур.
Що саме Пекін постачає Москві
Мур пояснив, що допомога Пекіна має цілком конкретні та відчутні на полі бою виміри. Зокрема, йдеться про такі критично важливі постачання:
хімічні речовини, які російський військово-промисловий комплекс безпосередньо використовує для виробництва артилерійських снарядів
компоненти та електроніка, якими комплектуються російські безпілотники та ракети.
Насамкінець Мур підсумував: якщо Захід хоче дати ефективну відсіч глобальним загрозам з боку Росії та Китаю, найбільш нагальним та терміновим питанням для світу залишається саме перемога України.
Нагадаємо, Сі пішов на таємну угоду з Путіним ще рік тому, забезпечивши навчання російських військовослужбовців в КНР 2025 року. Це свідчить не тільки про допомогу Москві, а й про те, що Китай міг використати війну в Україні як полігон для своїх військових.