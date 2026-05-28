ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1878
Час на прочитання
2 хв

Не Іран і не КНДР: ексшеф MI6 розкрив, хто насправді рятує Путіна від поразки у війні

Колишній керівник британської розвідки Річард Мур заявив, що головною причиною, яка дозволяє Путіну продовжувати війну проти України, є масштабна підтримка з боку Китаю.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Коментарі
Володимир Путін та Сі Цзіньпін

Кремлівський диктатор Володимир Путін та лідер КНР Сі Цзіньпін / © ТСН.ua

Колишній керівник британської розвідки MI6 Річард Мур вважає, що саме масштабна підтримка з боку Китаю дозволяє російському диктатору Володимиру Путіну продовжувати військову агресію проти України. За його словами, без допомоги Пекіна Росія вже б зазнала поразки у війні.

Про це ексочільник MI6 заявив в інтерв’ю The Wall Street Journal, коментуючи роль союзників Москви у війні проти України.

Хто насправді рятує Путіна від поразки

Хоча увагу світових медіа та громадськості найчастіше привертають інші союзники Росії — наприклад, північнокорейські військові, яких перекидають у Курську область, або ж іранські дрони, що масово використовувалися від початку повномасштабного вторгнення — ключову роль відіграє зовсім інша держава.

«Ми все ще маємо переконатися, що Путін не досягне успіху, а він підтримується Китаєм по саму зав’язку… Без Китаю Росія б програла. Все настільки просто. Те, що утримує Путіна в Україні — це китайська підтримка», — наголосив Річард Мур.

Що саме Пекін постачає Москві

Мур пояснив, що допомога Пекіна має цілком конкретні та відчутні на полі бою виміри. Зокрема, йдеться про такі критично важливі постачання:

  • хімічні речовини, які російський військово-промисловий комплекс безпосередньо використовує для виробництва артилерійських снарядів

  • компоненти та електроніка, якими комплектуються російські безпілотники та ракети.

Насамкінець Мур підсумував: якщо Захід хоче дати ефективну відсіч глобальним загрозам з боку Росії та Китаю, найбільш нагальним та терміновим питанням для світу залишається саме перемога України.

Нагадаємо, Сі пішов на таємну угоду з Путіним ще рік тому, забезпечивши навчання російських військовослужбовців в КНР 2025 року. Це свідчить не тільки про допомогу Москві, а й про те, що Китай міг використати війну в Україні як полігон для своїх військових.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1878
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie