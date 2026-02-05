Ми переоцінили російську армію: британський розвідник зробив шокувальне зізнання

Колишній очільник MI6 Річард Мур / © Associated Press

Реклама

Колишній очільник британської розвідки MI6 Річард Мур зізнався, що на початку повномасштабного вторгнення Захід мав хибні очікування щодо боєздатності російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Telegram-канал Clash Report.

За словами Мура, аналітики прогнозували значні труднощі для Сил оборони України, проте реальність на полі бою виявилася інакшою.

Реклама

«Ми вважали, що українцям буде важко стримати росіян. Ми недооцінили, наскільки поганою виявиться російська армія на полі бою», — заявив колишній шеф розвідки.

Ключові тези заяви:

Прорахунок аналітиків: західні розвідспільноти переоцінювали міцність «другої армії світу» до початку великої війни.

Стійкість України: готовність та здатність українців до ефективного опору стала несподіванкою для багатьох міжнародних спостерігачів.

Проблеми окупантів: професійна підготовка, логістика та управління військами РФ виявилися значно нижчими за очікуваний рівень.

Ця заява вкотре підкреслює, що міф про «непереможність» російської військової машини був зруйнований безпосередньо в боях перших місяців вторгнення.

Нагадаємо, на початку вторгнення у лютому 2022 року багато західних розвідок, зокрема американська, давали Україні від «72 годин до кількох тижнів» до повного падіння. Проте провал наступу на Київ, Чорнобаївка та подальші відступи окупантів з Харківщини та Херсонщини продемонстрували глибоку корупцію в російському Міноборони, відсутність злагодженості між родами військ та застарілу радянську тактику «м’ясних штурмів».