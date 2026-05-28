Україну накриває небезпечна стихія: де вдарить холодяка, а де краще не виходити на вулицю

Потужний атмосферний фронт зі Скандинавії суттєво змінить синоптичну ситуацію в країні вже 28 травня.

До України суне похолодання

До України йде сильне похолодання з дощами та штормовим вітром, яке протримається до кінця тижня.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 28 травня, територія України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту.

«Залишки дощів ще покапають, проте опади очікуються незначні та локальні», — повідомляє Діденко.

Проте слідом за цим фронтом прийде різке похолодання: у більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть скромні +15…+19 градусів тепла, і лише мешканці південних областей ще зможуть насолодитися теплом в межах +20…+23 градусів.

Оскільки важкі маси холодного повітря сильно тиснуть на атмосферу й наштовхуються на опір теплих потоків, у країні різко посилиться вітер, який подекуди сягатиме штормових поривів.

Діденко зазначає, що така прохолодна синоптична картина утримається по всій Україні до кінця тижня, і лише з перших чисел червня потеплішає.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 28 травня до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони, тож температура знизиться.

«В полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарна, дощова, а вдень ще й вітряна погода. Хмарно з проясненнями», — повідомляють метеорологи.
Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття, пройдуть короткочасні дощі, місцями із грозами.

Температура вночі коливатиметься в межах від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля. У південній частині вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +16 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +17…+22 градусів тепла.

Погода в Україні 28 травня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи попереджають про небезпечні погодні явища на території країни. Вдень 28 травня в більшості регіонів очікуються потужні пориви вітру, швидкість яких сягатиме штормових 15–20 метрів за секунду.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності, зазначивши, що сильні шквали оминуть лише Закарпатську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області, а також Кримський півострів.

Попередження про негоду в Україні 28 травня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, яким буде в Україні перший місяць літа 2026 року.

