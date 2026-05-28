Швеція розпочала підготовку передавання Україні винищувачів Gripen

Швеція готується передати Україні винищувачі Gripen JAS 39 C/D, а також обговорює можливість подальшого продажу сучасніших літаків JAS 39E. Офіційні деталі мають представити найближчим часом.

Про це повідомляє видання Aftonbladet.

За даними журналістів, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 28 травня скликав пресконференцію, на якій очікується оголошення про передачу Україні кількох винищувачів JAS 39 C/D у вигляді допомоги.

Водночас, як зазначає видання, паралельно стартують переговори щодо можливого продажу Україні додаткових літаків моделі JAS 39E.

Передбачається, що Україна може профінансувати закупівлю цих літаків за рахунок кредиту Європейського Союзу.

Також повідомляється, що прем’єр Швеції Ульф Крістерссон планує відвідати авіабазу в Уппланді, після чого відбудеться пресконференція, присвячена міжнародному співробітництву в авіаційній сфері.

Раніше повідомлялося, що винищувачі Gripen можуть допомогти значно відсунути російську авіацію від кордону України та знизити загрозу ударів КАБами.

Ми раніше інформували, що Україна може отримати сучасні бойові літаки Gripen і Rafale, однак зіткнутися з дефіцитом пілотів для їх використання.

