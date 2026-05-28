Коли закінчиться війна в Україні: Жданов назвав сценарії і попередив, чого чекати найближчим часом

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад чотири роки. Росія щодня атакує українські міста, вбиваючи цивільних, а на фронті тривають безперервні бої. Водночас Кремль посилює інформаційний тиск: Володимир Путін знову погрожує Україні ударами по Києву, в Росії почали говорити про можливу загальну мобілізацію, а в Україні лунають попередження про ризики нового загострення з боку Білорусі.

Чи справді Росія здатна «розбомбити» Київ, чи піде колись Кремль на загальну мобілізацію, чи можливий наступ з півночі та за яких умов може завершитися війна — про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Погрози Кремля «розбомбити Київ»: чи є реальна небезпека

Олег Жданов вважає, що Росія має обмежені можливості для того, щоб реалізувати погрози про нібито «повне знищення Києва». За його словами, Україна живе під російськими обстрілами вже п’ятий рік, а інтенсивність атак у деякі періоди була навіть більшою, ніж зараз.

«Я думаю, що в них дуже обмежені можливості стосовно того, щоб розбомбити Київ. Вони нас вже п’ятий рік бомблять. Причому активність чи інтенсивність і потужність ударів іноді буває набагато більше, ніж останній раз», — каже експерт.

Жданов звернув увагу на нещодавнє використання Росією комплексу «Орєшнік», однак не вважає це серйозною зміною ситуації.

«Єдине, що особливість була в тому, що вони цей „Орєшнік“ свій витягнули. Але ми знаємо, що ефективність „Орєшніка“ набагато менша, ніж ефективність звичайної балістичної ракети від комплексу „Іскандер“. Так що це більше інформаційно-психологічна операція», — пояснив він.

На думку експерта, такі заяви Кремля адресовані передусім західним партнерам України.

«Особливо яка розрахована в більшій ступені, на мій погляд, на західних партнерів. Коли Лавров особисто дзвонить Рубіо і каже, що заберіть дипломатів, бо ми ж тут Київ будемо зносити з лиця землі», — сказав Жданов.

Водночас він наголосив, що відповідальність за ефективність захисту українського неба частково лежить і на партнерах.

«І ті ж самі Сполучені Штати, вони в тому числі відповідальні за ці удари. І наші партнери частково, тому що надання протиракет — це головна проблема для посилення нашого протиповітряного захисту», — каже військовий експерт.

Чи наважиться Путін на загальну мобілізацію

Попри повідомлення про начебто активізацію вручення повісток у РФ, Жданов сумнівається, що Кремль готовий до загальної мобілізації. На його думку, таке рішення може спричинити серйозну суспільну кризу в Росії.

«Я не дуже вірю, що Путін наважиться на загальну мобілізацію. Чому? Тому що це реально може спричинити соціальний вибух в Російській Федерації», — каже експерт.

За словами Жданова, зараз російські військкомати, ймовірно, працюють за іншою схемою — не мобілізують напряму, а викликають людей для оновлення даних.

«Вони ж не мобприписи видають, вони викликають для уточнення даних. Те, що ми зробили обов’язковим, видавши відповідний закон, у них такого закону немає. Тому військкомат розсилає повістки: прибудьте для уточнення даних», — пояснив він.

Експерт каже, що вже після прибуття людям можуть вручати мобілізаційні приписи.

«А коли людина прибуває, тоді їй вручають мобприпис. Дехто буде зобов’язаний з’явитися у разі оголошення мобілізації», — зазначив Жданов.

Водночас він прогнозує, що сама лише інформація про можливий масштабний призов може викликати паніку серед росіян.

«Коли слух піде по Російській Федерації, то це буде суттєва соціальна напруга серед населення. Народ почне шукати способи, як її уникнути, як не потрапити в цю мобілізацію», — вважає він.

За словами експерта, російське суспільство вже втомилося від війни, а додатковий тиск створюють проблеми в економіці.

«Вони теж наїлися цієї війни, особливо коли ми виносимо їх в нафтову інфраструктуру. Найближчим часом очікуються знову перебої в постачанні того ж палива на заправних станціях. А це тягне за собою збільшення цін. Інфляція розкручується», — пояснив Жданов.

«Путін просто не володіє ситуацією»

Експерт припустив, що глава Кремля може отримувати неправдиву картину ситуації на фронті. Жданов навів приклад доповідей начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, які, на його думку, не відповідають реальності.

«Згідно з доповідями Герасимова, Куп’янськ вже 30 кілометрів за лінією фронту, в тилу у росіян. 85% Лимана вони вже взяли, вони вже наступають на Шевченкове. Хоча реально фронт 20–25 кілометрів ще не дійшов до тих населених пунктів», — сказав експерт.

Саме тому, за словами Жданова, Путін може ухвалювати рішення, не розуміючи повної картини.

«Путін просто не володіє ситуацією», — вважає Жданов.

Однак, він вважає, що перед ухваленням рішення про мобілізацію хтось із близького оточення все ж має пояснити президенту РФ реальні наслідки такого кроку.

«Я думаю, все ж таки в оточенні Путіна повинен хтось йому розповісти реальну картину і наслідки цього політичного рішення», — сказав експерт.

Чи можлива атака з боку Білорусі

Коментуючи заяви про можливе розширення війни через північ України, Жданов каже, що такий сценарій теоретично існує, однак його ймовірність низька.

«Гіпотетично він можливий, але вірогідність його дуже низька», — каже він.

На думку військового експерта, багато залежить від того, чиї сили можуть бути залучені.

«Білоруська армія — я її навіть не називаю армією. Я для себе визначив, що це білоруський корпус Збройних сил Російської Федерації», — каже Жданов.

Він наголосив, що 45 тисяч військовослужбовців Білорусі — недостатній ресурс для масштабної кампанії.

«45 тисяч військовослужбовців — це ні про що. Ми на сьогоднішній день на Покровському напрямку маємо до 100 тисяч угруповання російських військ», — сказав експерт.

За словами Жданова, Лукашенко вже давно фактично передав Росії найбільш мотивованих білоруських військових та резервістів.

«Він дозволив російським воєнкомам вербувати і резервістів на території Білорусі, і військовослужбовців. Ми знаємо, що транспортні борти вивозили військовослужбовців в Росію нібито на навчання, а потім ми їх зустрічали на лінії фронту», — каже він.

Експерт також звернув увагу на настрої всередині білоруської армії.

«Вони сидять в цих окопах на прикритті державного кордону і моляться на ротацію, щоб нічого не сталося до їхньої ротації», — каже Жданов.

Він припустив, що Лукашенко має власні мотиви уникати прямого вступу у війну, зокрема через прагнення до послаблення санкцій та відновлення економічних контактів із Заходом.

«Я розумію, що Путін дуже сильно ображається на Лукашенка, дуже сильно на нього тисне. І тому Лукашенко змушений сказати, що „так, ми розглядаємо питання участі у війні“. Але насправді, я думаю, що він буде водити Путіна хороводами, щоб тільки не виконати в реаліях ці його забаганки», — вважає експерт.

Коли може закінчитися війна

На думку Жданова, Путін продовжуватиме війну доти, доки не виникне реальна загроза — або обвалу фронту, або втрати ним влади.

«Доки не буде загрози обвалу фронту чи повалення самого Путіна, відсторонення від влади, він буде продовжувати те, що є», — прогнозує експерт.

Жданов пояснює: поки російське військове керівництво доповідає про успіхи, глава Кремля може вірити, що ситуація розвивається на його користь.

«Коли Герасимов офіційно доповідає, що вони наступають, що у них все гаразд і завтра вони переможуть, то Путін живе в цій картині», — пояснив він.

Втім, рано чи пізно реальність візьме гору, вважає військовий експерт.

«Настане такий момент, коли реалії переможуть бажання, або оцю райдужну картину і просто розвалять її в кінці кінців», — каже Жданов.

На його думку, наслідком може стати або початок переговорів, або усунення Путіна від влади.

«А це буде означати або початок перемовного процесу, або відсторонення Путіна від влади», — вважає експерт.

Водночас Жданов звернув увагу на сигнали про можливе невдоволення у найближчому оточенні президента РФ.

«По-моєму, Bloomberg писав, що навколо Путіна хмари згущаються. Оточення розуміє, що „король голий“, і вже якось намагається йому натякнути», — сказав він.

За словами експерта, ситуація всередині Кремля може розвиватися непередбачувано.

