- Війна
Втрати Росії станом на 28 травня: Генштаб оновив дані
Росія зазнає рекордних втрат у війні.
Станом на 28 травня 2026-го ЗСУ знищили 1 360 110 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1160 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу — близько 1 360 110 (+1 160) осіб
танків — 11 956 (+1) од.
бойових броньованих машин — 24 625 (+7) од.
артилерійських систем — 42 832 (+42) од.
РСЗВ — 1 806 (+1) од.
засоби ППО — 1 397 (+0) од.
літаків — 436 (+0) од.
гелікоптерів — 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси — 1 492 (+7) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 314 902 (+1 560) од.
крилаті ракети — 4 687 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 99 906 (+261) од.
спеціальна техніка — 4 227 (+3) од.
Як повідомлялося, днями ЗСУ вдарили по Севастополю в анексованому Криму. Влучання припало на будівлю штабу ВПС Чорноморського флоту. Цей об’єкт окупанти почали використовувати як основний орган управління після того, як раніше було знищено головний штаб флоту.