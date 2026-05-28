Втрати Росії станом на 28 травня: Генштаб оновив дані

Росія зазнає рекордних втрат у війні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати Росії у війні. / © Associated Press

Станом на 28 травня 2026-го ЗСУ знищили 1 360 110 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1160 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу — близько 1 360 110 (+1 160) осіб

  • танків — 11 956 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 24 625 (+7) од.

  • артилерійських систем — 42 832 (+42) од.

  • РСЗВ — 1 806 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 397 (+0) од.

  • літаків — 436 (+0) од.

  • гелікоптерів — 353 (+0) од.

  • наземні робототехнічні комплекси — 1 492 (+7) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 314 902 (+1 560) од.

  • крилаті ракети — 4 687 (+0) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 99 906 (+261) од.

  • спеціальна техніка — 4 227 (+3) од.

Як повідомлялося, днями ЗСУ вдарили по Севастополю в анексованому Криму. Влучання припало на будівлю штабу ВПС Чорноморського флоту. Цей об’єкт окупанти почали використовувати як основний орган управління після того, як раніше було знищено головний штаб флоту.

