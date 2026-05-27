Листопад, три роки чи вічність: чому прогнози про кінець війни збожеволіли і де шукати правду

Закінчення бойових дій в листопаді чи конфлікт на десятиліття — питання «коли закінчиться війна?» остаточно втратило прості відповіді. Останніми днями українців «атакують» новини та інсайди від ЗМІ про закінчення війни. І вони дуже часто суперечать одна одній.

Так, за словами нардепів, на зустрічі з фракцією «Слуга народу» Володимир Зеленський нібито висловив сподівання, що гаряча фаза війни закінчиться у листопаді. Але ось одразу після цієї новини видання The Economist заявляє, що Зеленський нібито наказав готуватись воювати ще два-три роки. А колишня канцлерка ФРН Меркель взагалі шокувала українців, що війна затягнеться на десятиліття.

То які прогнози щодо закінчення війни є на даний момент, чому ці прогнози так різняться і де та сама «золота середина», яка може бути найбільш ймовірною, з’ясовував ТСН.ua.

Чи дійсно Зеленський говорив про закінчення війни у листопаді

Першим тезу, що гаряча фаза війни може закінчитися восени, озвучив 23 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, якщо літній наступ Росії на Куп’янськ та Малу Токмачку остаточно провалиться, восени Україна може заморозити фронт і скасувати воєнний стан.

«Тобто зупинка ракетно-дронових обстрілів, зупинка бойових дій по лінії фронту, лінія розмежування, замороження, моніторинг, посередники», — пояснив радник голови ОП.

Через два дні, 25 травня, президент Зеленський провів закриту зустріч із провладною фракцією «Слуга народу». Одразу по її закінченню Telegram-канали підхопили новину, що глава держави нібито заявив депутатам про великі сподівання на те, що «гаряча фаза» війни закінчиться до листопада цього року.

Народна депутатка, заступниця голови Комітету ВР з питань фінансів Ольга Василевська-Смаглюк підтвердила, що під час зустрічі левова частка часу була присвячена перспективам завершення гарячої фази війни.

«Однаково зараз почнуть зливати телеграм-каналам, то розповім сама. Завершилась зустріч фракції з президентом. Президент зазначив, що до листопада розглядається можливість, за умови надання гарантій безпеки, завершити гарячу фазу», — сказала вона.

Нардеп Юрій Камельчук також підтвердив, що на зустрічі керівництва держави з фракцією «Слуга народу» учасники обговорювали сценарії завершення війни. Нардеп безпосередньо не підтвердив інформцію про закінчення війни у листопаді, однак зауважив, що такі дискусії виникають регулярно в різних форматах.

«Засідання справді відбулося. Говорили про те, і це вже не вперше, у нас щороку з’являється такий шанс (на завершення гарячої фази війни — ред.). Насправді, шанс завершити війну щороку пов’язаний із зусиллями ЗСУ», — уникливо відповів Камельчук.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк зауважує, що нічого особливого і екстраординарного у таких заявах нема. Мовляв, і раніше на зустрічах з президентом лунали прогнози, які не завжди були точними.

«На зустрічі з депутатами президент в черговий раз озвучив чергову дата теоретичного завершення війни. Я думав її написати…. Але враховуючи, що на кожній зустрічі кожен раз це звучало і кожен раз не співпадало з реальністю, то і немає сенсу», — зазначив Железняк.

Натомість нардеп від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко, який сам хоч і не був на зустрічі, але посилається на власні джерела, стверджує, що якихось чітких термінів завершення бойових дій від президента Зеленського не звучало.

«Була теза від Зеленського, що Україні вдалося стабілізувати фронт, відбити чи то 500, чи то 600 квадратних кілометрів і, можливо, це дасть змогу увійти в реальний переговорний процес і зупинити війну десь через пів року», — стверджує Гончаренко.

Не пів року, а 2-3 роки?

У середу, 27 травня, впливова британська газета The Economist, посиланням на українські урядові джерела, повідомила, що президент Володимир Зеленський нібито наказав готуватись воювати ще два-три роки.

«Немає переконливих причин, чому Україна не може продовжувати так довго воювати. Вона виживе, хоч і заплямована мілітаризмом та військовою корупцією. Україна, ймовірно, вийде з кризи як пошкоджена, але функціонуюча демократія та нова середня держава: бідна, травмована, але впевнена у своїй ідентичності», — йдеться у статті.

За інформацією видання, Зеленський схиляється до ідеї довгої війни, оскільки має впевненість у тому, що Росія з її нафтопереробними заводами, що палають, колапсом економіки та невдоволеною елітою стає дедалі нестабільнішою.

Матеріал The Economist про нібито підготовку України до 2–3 років війни в Офісі президента спростували як недостовірний. В ОП назвали цей матеріал «старим вкидом».

«Може, людям треба було щось використати як носій для інших меседжів у цьому тексті про те, як усе, типу, погано. Тільки ж оце на зустрічі з фракцією президент говорив, що треба сфокусуватися на пів року до листопада, оцей строк є», — сказав радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Агентство Інтерфакс-Україна повідомило, що його поінформоване джерело так само спростувало інформацію The Economist.

«Це неправда», — заявив співрозмовник агентства.

У коментарі іншому ЗМІ, LIGA.net співрозмовник в українській владі назвав інформацію про наказ Зеленського готуватися воювати ще два-три роки «маячнею».

«Гучними заголовками, далекими від реальності» назвав інсайди західних ЗМІ про 2-3 роки війни керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Водночас він зазначив, що активна фаза на фронті «не зможе тривати ще багато років».

Найпесимістичний сценарій — війна на десятиліття

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель сьогодні взагалі приголовшила своїм похмурим прогнозом щодо майбутнього України. На її думку, у найближчій перспективі очікувати на завершення війни між Росією та Україною не варто.

«За десять років ця війна, сподіваюся, закінчиться. І таким чином Україна стане незалежною, вільною, суверенною країною», — сказала Меркель.

Водночас усередині українського суспільства також звучать заклики, що потрібно готуватися до довгої війни. Так, днями керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська зробила тривожну заяву, наголосивши, що сам термін «завершення війни» є вкрай шкідливим, адже Росія залишатиметься нашим екзистенційним ворогом вічно.

«Ви справді думаєте, що війна закінчиться у 2026 році з Росією, населення якої становить понад 140 мільйонів і у якої пряма ціль — знищити нас? Експерти, чиї прогнози ніколи не збуваються… Просто перевірте, що вони говорили ще рік чи два тому. Я намагаюсь відповідати за свої слова, тому не думаю, що Росія різко оголосить мир», — сказала Марія Берлінська.

На її думку, все, що може бути — це перемир’я на певний час.

«Нам як дорослим людям треба прийняти думку, що війна з Росією, на жаль, вічна. Більше того, вона вже триває століттями. І завершення війни як такого, на мою думку, не може бути, може бути умовне перемир’я на якийсь певний час», — пояснила вона свою точку зору.

Схожої думки дотримується і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він вважає, що навіть у разі досягнення перемир’я, РФ, якщо вона залишиться державою в нинішньому вигляді, «не припинить вести когнітивну і кібервійну, не припинить планування диверсій, не скасує власні плани вигнати українське населення з території України у різний спосіб».

«Треба просто перестати сприймати війну у тій формі, якою вона не є. Класичний фронт зупиниться, рано чи пізно активна фаза завершиться, багато людей повернуться до мирного життя. Але інші форми війни будуть збережені. Або ж Росія розвалиться, держава матиме іншу форму та змінить свої зовнішні цілі щодо нас. Та для такого сценарію може знадобитися ще багато років», — підсумував Андрій Коваленко.

«Відчайдушний» лист Трампу і зустріч з Порошенком: про що свідчать останні дії Зеленського

Сьогодні Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа та Конгресу з терміновим закликом допомогти захистити українське небо від балістичних ракет.

«Ситуація з протибалістичним захистом справді дуже складна», — повідомила виданню одна обізнана з ситуацією особа.

У документі також наголошується на зростанні стурбованості Києва через труднощі з постачанням озброєнь у межах програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка дає змогу союзникам по НАТО фінансувати закупівлю американської зброї для України.

Крім того, українці звернули увагу, що глава держави уперше за роки свого правління провів індивідуальні закриті зустрічі з лідерами всіх парламентських фракцій і груп.

Зокрема, вперше за багато років Зеленський провів особисту зустріч зі своїм непримиренним опонентом, п’ятим президентом України Петром Порошенком.

Опозиційні блогери та видання «УП» вважають, що Зеленський пішов на такий крок не від «хорошого життя».

За інформацією «Української правди», в Україні розгортається масштабна політична трансформація.

У виданні зазначають, що попередня модель влади, яку вибудував президент Володимир Зеленський, остаточно зазнала краху. Концентрація рішень у межах Офісу президента та команди «п’яти-шести менеджерів» закінчилася кримінальними провадженнями. Тому, на думку УП, президент зіткнувся з необхідністю перезавантаження.

