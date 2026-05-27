Москва не хоче дипломатії: Зеленський попередив про масштабну мобілізацію в Росії

Начальник Генштабу Андрій Гнатов, президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Володимир Зеленський

Російське військове та політичне керівництво планує найближчим часом суттєво збільшити чисельність свого окупаційного контингенту на території України, що свідчить про небажання Кремля завершувати війну дипломатичним шляхом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Нова мобілізація в РФ та відмова від дипломатії

За даними української розвідки, які постійно оновлюються завдяки внутрішнім джерелам у РФ, політичне керівництво держави-агресорки поставило чітке завдання суттєво збільшити свій окупаційний контингент.

«Отримуємо й усе більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації в країні-агресорці», — заявив Володимир Зеленський.

Він додав, що йдеться про залучення щонайменше десятків тисяч нових військових, аби компенсувати особливо високі втрати російської армії на українських територіях. З цією метою російська влада вже помітно активізувала видавання так званих мобілізаційних розпоряджень.

Президент підкреслив, що такі кроки Кремля є чітким доказом його справжніх намірів: «Вважаємо ці російські кроки підтвердженням того, що до справжньої дипломатії Москва не готується».

Україна планує передати всі наявні розвіддані міжнародним партнерам, щоб посилити тиск на агресора та змусити Росію завершити цю війну за допомогою наявних у світу важелів впливу.

Ситуація на фронті та успішні «далекобійні санкції»

Окрім планів ворога, під час детальної наради щодо стану української оборони глава держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова. Основна увага була прикута до ситуації та варіантів дій на Харківщині — передусім на Купʼянському напрямку, а також до розвитку подій у Донецькій області, на Запоріжжі та загалом на південному фронті. За результатами бойової роботи президент окремо зазначив воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, а також 1-го та 425-го окремих штурмових полків.

Також на нараді обговорили результати застосування українських засобів ураження по стратегічних військових та економічних об’єктах на території країни-агресорки. Володимир Зеленський назвав ці атаки «далекобійними санкціями», наголосивши на успішній роботі українських сил по російській нафтовій галузі. Зокрема, йдеться про результативні удари по нафтопереробних комплексах, що розташовані в Туапсе та інших російських регіонах.

