Найсмачніші оладки з кабачків: дуже простий рецепт

Ніжні всередині, рум’яні зовні та неймовірно ароматні — кабачкові оладки.

Віра Хмельницька
Оладки.

Оладки з кабачків давно стали літньою класикою. Вони ідеально смакуватимуть на сніданок, на обід і вечерю. Готуються вони швидко, а смакують ідеально зі сметаною, йогуртовим соусом або свіжою зеленню.

Інгредієнти:

  • невеликі кабачки — 2 шт

  • яйця — 2 шт

  • борошно — 4-5 ст. ложок

  • часник — 1-2 зубчики

  • кріп або петрушка;

  • сіль

  • чорний перець

  • олія

Приготування:

  1. Кабачки натріть на великій тертці. Посоліть кабачкову масу та залиште на 10 хвилин, щоб овоч пустив сік. Відтисніть зайву рідину.

  2. Додайте до кабачків яйця, подрібнений часник, зелень, перець та перемішайте.

  3. Поступово всипте борошно. Тісто має бути густим як сметана. Головне — не забити його борошном.

  4. Розігрійте пательню з олією. Викладайте масу ложкою та обсмажуйте оладки з обох боків до золотистої скоринки.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом оладків з дитинства.

