Самые вкусные оладьи из кабачков: очень простой рецепт

Оладьи.

Оладьи из кабачков давно стали летней классикой. Они прекрасно подойдут на завтрак, на обед и ужин. Готовятся они быстро, а идеально смакуют со сметаной, йогуртовым соусом или свежей зеленью.

Ингредиенты:

небольшие кабачки — 2 шт

яйца — 2 шт

мука — 4-5 ст. ложек

чеснок — 1-2 зубчика

укроп или петрушка

соль

черный перец

растительное масло

Приготовление:

Кабачки натрите на крупной терке. Посолите кабачковую массу и оставьте на 10 минут, чтобы овощ пустил сок. Отожмите лишнюю жидкость. Добавьте в кабачки яйца, измельченный чеснок, зелень, перец и перемешайте. Постепенно всыпьте муку. Тесто должно быть густым как сметана. Главное — не забить его мукой. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте массу ложкой и обжаривайте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.

