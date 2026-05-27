Самые вкусные оладьи из кабачков: очень простой рецепт

Нежные внутри, румяные снаружи и невероятно ароматные — кабачковые оладьи.

Оладьи.

Оладьи из кабачков давно стали летней классикой. Они прекрасно подойдут на завтрак, на обед и ужин. Готовятся они быстро, а идеально смакуют со сметаной, йогуртовым соусом или свежей зеленью.

Ингредиенты:

  • небольшие кабачки — 2 шт

  • яйца — 2 шт

  • мука — 4-5 ст. ложек

  • чеснок — 1-2 зубчика

  • укроп или петрушка

  • соль

  • черный перец

  • растительное масло

Приготовление:

  1. Кабачки натрите на крупной терке. Посолите кабачковую массу и оставьте на 10 минут, чтобы овощ пустил сок. Отожмите лишнюю жидкость.

  2. Добавьте в кабачки яйца, измельченный чеснок, зелень, перец и перемешайте.

  3. Постепенно всыпьте муку. Тесто должно быть густым как сметана. Главное — не забить его мукой.

  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте массу ложкой и обжаривайте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.

