Самые вкусные оладьи из кабачков: очень простой рецепт
Нежные внутри, румяные снаружи и невероятно ароматные — кабачковые оладьи.
Оладьи из кабачков давно стали летней классикой. Они прекрасно подойдут на завтрак, на обед и ужин. Готовятся они быстро, а идеально смакуют со сметаной, йогуртовым соусом или свежей зеленью.
Ингредиенты:
небольшие кабачки — 2 шт
яйца — 2 шт
мука — 4-5 ст. ложек
чеснок — 1-2 зубчика
укроп или петрушка
соль
черный перец
растительное масло
Приготовление:
Кабачки натрите на крупной терке. Посолите кабачковую массу и оставьте на 10 минут, чтобы овощ пустил сок. Отожмите лишнюю жидкость.
Добавьте в кабачки яйца, измельченный чеснок, зелень, перец и перемешайте.
Постепенно всыпьте муку. Тесто должно быть густым как сметана. Главное — не забить его мукой.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте массу ложкой и обжаривайте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
