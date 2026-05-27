Громкая сенсация: украинская теннисистка выбила вторую ракетку мира с Roland Garros
Юлия Стародубцева одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной.
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№55 WTA) сенсационно победила вторую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана в матче второго круга Roland Garros-2026.
Поединок завершился волевым триумфом нашей соотечественницы со счетом 3:6, 6:1, 7:6.
Встреча продолжалась 2 часа и 30 минут. Украинка подала один раз навылет, совершила 4 двойные ошибки и использовала 5 из 11 брейк-пойнтов.
Отметим, что в первом круге Стародубцева обыграла "нейтральную" россиянку Анну Блинкову — 6:3, 6:1.
В третьем раунде Юлия посоревнуется с победительницей матча между американкой Хейли Баптист (№26 WTA) и китаянкой Ван Сию (№148 WTA).
Стародубцева — третья украинка, преодолевшая второй круг Roland Garros-2026. Ранее это также сделали Элина Свитолина и Марта Костюк.
В то же время Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур уже выбыли из турнира.
Еще одна представительница Украины, Александра Олейникова, свой матч второго круга грунтового мэйджора против австралийки Кимберли Биррелл сыграет в четверг, 28 мая.
