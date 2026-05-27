Елена Кравец намекнула на непростой период в браке с мужем-военным и озадачила признанием

Елена Кравец

Реклама

Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец высказалась о личной жизни и смутила неоднозначным признанием о браке с мужем-военным Сергеем.

Ранее звезда уже делилась, что «до конца не может разобраться, что сейчас происходит в личной жизни». По словам Елены, с тех пор ее внутреннее состояние «не изменилось», а ответов на важные для себя вопросы она пока не нашла.

Еще больше озадачила реакция артистки на вопрос о том, что для нее является счастьем в отношениях. Кравец в интервью Славе Демину не стала скрывать, что сейчас «не может пока что ответить» на это.

Реклама

Елена Кравец и ее муж Сергей / © ТСН

В то же время Елена честно рассказала, что не боится перемен в жизни и даже не избегает мыслей о возможном расставании. Однако она отмечает, что не ставит точку в отношениях и до сих пор допускает возможность гармонии и счастья рядом с мужем в будущем.

«В моем моноспектакле есть фраза: „Я вышла замуж наконец за себя — сказала себе 'да'“. Она очень моя. Однако я и не отрицаю какого-то согласия и счастья в отношениях в будущем. Просто сейчас такой период жизни: больше неопределенности, чем ясности», — откровенно поделилась звезда.

Кравец также добавила, что в случае серьезных изменений в личной жизни не уверена, захочет ли публично говорить об этом. По словам артистки, она относится к «не очень открытым в этом смысле» людям, которые готовы выносить такие темы на широкую публику.

Напомним, недавно Елена Кравец назвала причину отсутствия общения с кумой Еленой Зеленской. Актриса рассказала, когда в последний раз виделась с семьей президента Украины.

Реклама

Новости партнеров