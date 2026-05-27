Надя Дорофеева восхитила фото с детьми мужа Кацурина и откровенно рассказала о сложном состоянии

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала теплые кадры отдыха с детьми своего мужа, ресторатора Миши Кацурина, показав уютную семейную атмосферу.

На фото артистка проводит время с 9-летней Сашей и младшим Иваном. В кадре можно увидеть их домашний ужин, а также забавный момент, где Иван позирует с бутылкой напитка.

После публикации фотографий Дорофеева неожиданно откровенно рассказала о своем эмоциональном и физическом состоянии. В Telegram-канале она призналась, что чувствует усталость, апатию и недостаток энергии, из-за чего ей сложно держать привычный ритм жизни.

«Расклеилась, ничего не успеваю, ужасно не хватает времени, да еще и апатия. Это редкое состояние для меня, я балансирую где-то между „быть сильной и позволять себе быть слабой“ и уже не знаю, как правильно. Обычно причина — нехватка энергии, то есть здоровья. И его ох, как не хватает. Мой иммунитет вырабатывает такие пируэты, что я едва успеваю разобраться с чем-то одним, как появляется другое», — поделилась артистка.

Исполнительница добавила, что пытается найти баланс между работой и восстановлением, и после консультаций с врачами ввела для себя новые ежедневные практики. В частности, медитации, дыхательные упражнения по методу Вим Хофа и утреннюю йогу «Сурья-намаскара».

