Натуральное клубничное мороженое: простой рецепт
Вкусный десерт можно легко и быстро приготовить дома из минимума ингредиентов.
Домашнее клубничное мороженое готовится быстро, без лишних усилий и не требует специального оборудования. Оно нежное, ароматное и натуральное — идеальный десерт для жаркого дня.
Как приготовить клубничное мороженое
Ингредиенты:
Клубника — 300 г
Сахарная пудра — 50 г
Белок яичный -50 г
Лимон, сок — 2 столовые ложки
Приготовление
Положите сахарную пудру в чашу. Добавьте замороженную клубнику кусочками и лимонный сок, взбивайте до получения крема. Соберите все со дна лопаткой. Вставьте насадку бабочку, добавьте яичные белки и взбивайте примерно 2-3 минуты. Подавайте десерт холодным.
