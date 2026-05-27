Натуральное клубничное мороженое: простой рецепт

Вкусный десерт можно легко и быстро приготовить дома из минимума ингредиентов.

Клубничное мороженое

Клубничное мороженое / © Pixabay

Домашнее клубничное мороженое готовится быстро, без лишних усилий и не требует специального оборудования. Оно нежное, ароматное и натуральное — идеальный десерт для жаркого дня.

Как приготовить клубничное мороженое

Ингредиенты:

  • Клубника — 300 г

  • Сахарная пудра — 50 г

  • Белок яичный -50 г

  • Лимон, сок — 2 столовые ложки

Приготовление

Положите сахарную пудру в чашу. Добавьте замороженную клубнику кусочками и лимонный сок, взбивайте до получения крема. Соберите все со дна лопаткой. Вставьте насадку бабочку, добавьте яичные белки и взбивайте примерно 2-3 минуты. Подавайте десерт холодным.

