Райский остров в Греции продают дешевле дома в США: почему цена обвалилась

Остров / © Visualhunt.com/Sergii Gulenok

В Греции на продажу выставили необитаемый остров Макри, стартовая цена которого сейчас составляет примерно 286 тысяч долларов. Это почти вдвое меньше средней стоимости жилья в США, которая, по данным Федеральной резервной системы, достигает 514,6 тысячи долларов.

Об этом сообщило издание New York Post.

Остров Макри расположен в Ионическом море и является пятым по величине островом архипелага Энхинадес. Его площадь составляет 243 акра. Макри имеет изрезанную береговую линию, голубые воды и остается необитаемым.

Еще в 2022 году остров выставляли на продажу за 9,2 миллиона долларов через компании элитной недвижимости. Тогда его рекламировали как место для роскошного отдыха с пятизвездочным отелем и частными виллами. Также отмечалось, что остров имеет «зрелую» правовую базу для развития проектов, четкие документы на право собственности и готовность к быстрой передаче новому владельцу.

Как пишет Metro, Макри ранее называли «жемчужиной в короне» для международных инвесторов. Однако впоследствии выяснилось, что остров ошибочно классифицировали как частный лес. Кроме того, он расположен в пределах территории общественного значения и зоны специальной охраны.

Также Макри входит в природоохранную сеть Natura 2000. Поэтому строительство инфраструктуры на острове требует одобрения президентского указа. Издание отмечает, что предложения по застройке, которые были одним из главных преимуществ продажи острова, фактически стали невозможными.

По информации местного издания Sofokleous10, будущий владелец острова также унаследует накопленные долги и налоговые претензии, в частности перед греческим государством, на сумму не менее 23,2 миллиона долларов.

Кроме того, на острове нет необходимой инфраструктуры — электроснабжения, воды и системы утилизации отходов.

