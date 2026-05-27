Три дня без воды, среди жары и голода: как мужчина выжил на необитаемом острове

45-летний Пол Боунесс из британского Мерсисайда добровольно провел три дня в одиночестве на необитаемом острове вблизи Панамы. Мужчина оказался без запасов пищи, питьевой воды и привычных условий для жизни, имея с собой только базовые инструменты, аптечку и рацию для чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщило издание Mirror.

Экстремальное испытание происходило на одном из Жемчужных островов Панамы, примерно в 60 милях от побережья страны. По словам Пола, он решился на это приключение после того, как наткнулся в соцсетях на предложение от компании Desert Island Survival. Мужчина рассказал, что на тот момент переживал сильный стресс из-за работы и хотел «нового приключения».

Перед тем как остаться на острове самому, Пол вместе с другими участниками прошел пятидневную подготовку. Их учили строить укрытия, ловить рыбу, добывать кокосы, плести веревки и даже делать матрасы и защиту от солнца из пальмовых листьев. Также инструкторы предупредили об опасностях дикой природы: в воде могли быть акулы и скаты, а на острове — ядовитые пауки, змеи и смертельно опасные деревья.

После обучения Пола перевезли в отдаленную часть острова, которая во время прилива фактически становилась изолированной. Мужчина решил не брать с собой дополнительные запасы воды или другие вещи для комфорта, чтобы пройти испытания «как следует».

Первой его задачей стало строительство укрытия. Для этого он использовал большие ветки, морской гибискус и пальмовые листья. Единственным источником питьевой воды были кокосы, которые приходилось собирать самостоятельно. Для еды Пол пытался ловить рыбу с помощью самодельной удочки и копья.

В первый день ему удалось поймать лишь одну рыбину. Мужчина рассказал, что на приготовление пищи уходило много времени: нужно было наловить рыбу, почистить ее, развести огонь и только после этого готовить ужин. Из-за нехватки пищи он также ел моллюсков, которых находил на берегу.

Особенно тяжелым оказался второй день. Пол отправился искать кокосы и вещи, которые море выбросило на берег и которые могли бы помочь выжить. Однако, когда вернулся, увидел, что прилив разрушил его укрытие.

Кроме того, в тот день он вообще не смог поймать рыбу, поэтому остался без еды. По словам мужчины, сложнее всего было справляться с изоляцией, усталостью и постоянным чувством голода.

«Когда что-то идет не так, ты понимаешь: „Я сам по себе. Мне не с кем поговорить“», — рассказал Пол.

В то же время этот опыт заставил его переосмыслить привычные вещи. Мужчина признался, что после нескольких дней на острове начал больше ценить доступ к еде, воде и безопасному жилью.

На третий день Пол смог отстроить укрытие, приготовил жареный кокос и поймал две рыбы. А уже на четвертый день его забрали спасательные лодки.

Во время этого приключения мужчина также собрал 2368 фунтов стерлингов для благотворительной организации SOS Children’s Villages, которая поддерживает детей и молодежь, оставшихся без родительской опеки или рискующих ее потерять.

