Три дня без воды, среди жары и голода: как мужчина выжил на необитаемом острове
Мужчина добровольно изолировал себя на диком острове возле Панамы, чтобы проверить собственные силы. После трех дней выживания он заявил, что начал совсем иначе смотреть на обычную жизнь.
45-летний Пол Боунесс из британского Мерсисайда добровольно провел три дня в одиночестве на необитаемом острове вблизи Панамы. Мужчина оказался без запасов пищи, питьевой воды и привычных условий для жизни, имея с собой только базовые инструменты, аптечку и рацию для чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщило издание Mirror.
Экстремальное испытание происходило на одном из Жемчужных островов Панамы, примерно в 60 милях от побережья страны. По словам Пола, он решился на это приключение после того, как наткнулся в соцсетях на предложение от компании Desert Island Survival. Мужчина рассказал, что на тот момент переживал сильный стресс из-за работы и хотел «нового приключения».
Перед тем как остаться на острове самому, Пол вместе с другими участниками прошел пятидневную подготовку. Их учили строить укрытия, ловить рыбу, добывать кокосы, плести веревки и даже делать матрасы и защиту от солнца из пальмовых листьев. Также инструкторы предупредили об опасностях дикой природы: в воде могли быть акулы и скаты, а на острове — ядовитые пауки, змеи и смертельно опасные деревья.
После обучения Пола перевезли в отдаленную часть острова, которая во время прилива фактически становилась изолированной. Мужчина решил не брать с собой дополнительные запасы воды или другие вещи для комфорта, чтобы пройти испытания «как следует».
Первой его задачей стало строительство укрытия. Для этого он использовал большие ветки, морской гибискус и пальмовые листья. Единственным источником питьевой воды были кокосы, которые приходилось собирать самостоятельно. Для еды Пол пытался ловить рыбу с помощью самодельной удочки и копья.
В первый день ему удалось поймать лишь одну рыбину. Мужчина рассказал, что на приготовление пищи уходило много времени: нужно было наловить рыбу, почистить ее, развести огонь и только после этого готовить ужин. Из-за нехватки пищи он также ел моллюсков, которых находил на берегу.
Особенно тяжелым оказался второй день. Пол отправился искать кокосы и вещи, которые море выбросило на берег и которые могли бы помочь выжить. Однако, когда вернулся, увидел, что прилив разрушил его укрытие.
Кроме того, в тот день он вообще не смог поймать рыбу, поэтому остался без еды. По словам мужчины, сложнее всего было справляться с изоляцией, усталостью и постоянным чувством голода.
«Когда что-то идет не так, ты понимаешь: „Я сам по себе. Мне не с кем поговорить“», — рассказал Пол.
В то же время этот опыт заставил его переосмыслить привычные вещи. Мужчина признался, что после нескольких дней на острове начал больше ценить доступ к еде, воде и безопасному жилью.
На третий день Пол смог отстроить укрытие, приготовил жареный кокос и поймал две рыбы. А уже на четвертый день его забрали спасательные лодки.
Во время этого приключения мужчина также собрал 2368 фунтов стерлингов для благотворительной организации SOS Children’s Villages, которая поддерживает детей и молодежь, оставшихся без родительской опеки или рискующих ее потерять.
