Три дні без води, серед спеки та голоду: як чоловік вижив на безлюдному острові

Острів / © www.flickr.com/neomezz

45-річний Пол Боунесс із британського Мерсісайду добровільно провів три дні на самоті на безлюдному острові поблизу Панами. Чоловік опинився без запасів їжі, питної води та звичних умов для життя, маючи із собою лише базові інструменти, аптечку та рацію для надзвичайних ситуацій.

Про це повідомило видання Mirror.

Екстремальне випробування відбувалося на одному з Перлинних островів Панами, приблизно за 60 миль від узбережжя країни. За словами Пола, він наважився на цю пригоду після того, як натрапив у соцмережах на пропозицію від компанії Desert Island Survival. Чоловік розповів, що на той момент переживав сильний стрес через роботу і хотів «нової пригоди».

Перед тим як залишитися на острові самому, Пол разом з іншими учасниками пройшов п’ятиденну підготовку. Їх навчали будувати укриття, ловити рибу, добувати кокоси, плести мотузки та навіть робити матраци й захист від сонця з пальмового листя. Також інструктори попередили про небезпеки дикої природи: у воді могли бути акули та скати, а на острові — отруйні павуки, змії та смертельно небезпечні дерева.

Після навчання Пола перевезли до віддаленої частини острова, яка під час припливу фактично ставала ізольованою. Чоловік вирішив не брати із собою додаткові запаси води чи інші речі для комфорту, аби пройти випробування «як слід».

Першим його завданням стало будівництво укриття. Для цього він використовував великі гілки, морський гібіскус та пальмове листя. Єдиним джерелом питної води були кокоси, які доводилося збирати самостійно. Для їжі Пол намагався ловити рибу за допомогою саморобної вудки та списа.

У перший день йому вдалося впіймати лише одну рибину. Чоловік розповів, що на приготування їжі йшло багато часу: потрібно було наловити рибу, почистити її, розвести вогонь і лише після цього готувати вечерю. Через брак їжі він також їв молюсків, яких знаходив на березі.

Особливо важким виявився другий день. Пол вирушив шукати кокоси та речі, які море викинуло на берег і які могли б допомогти вижити. Однак, коли повернувся, побачив, що приплив зруйнував його укриття.

Крім того, того дня він взагалі не зміг упіймати рибу, тому залишився без їжі. За словами чоловіка, найскладніше було справлятися з ізоляцією, втомою та постійним відчуттям голоду.

«Коли щось йде не так, ти розумієш: „Я сам по собі. Мені нема з ким поговорити“», — розповів Пол.

Водночас цей досвід змусив його переосмислити звичні речі. Чоловік зізнався, що після кількох днів на острові почав більше цінувати доступ до їжі, води та безпечного житла.

На третій день Пол зміг відбудувати укриття, приготував смажений кокос і впіймав дві рибини. А вже на четвертий день його забрали рятувальні човни.

Під час цієї пригоди чоловік також зібрав 2368 фунтів стерлінгів для благодійної організації SOS Children’s Villages, яка підтримує дітей та молодь, що залишилися без батьківської опіки або ризикують її втратити.

