Жінка ожила після 8 хвилин смерті та приголомшила розповіддю

Бріанна Лафферті, яка пережила клінічну смерть / © Mirror

33-річна Бріанна Лафферті через рідкісну хворобу була офіційно визнана мертвою протягом восьми хвилин. За цей час її свідомість відокремилася від тіла та потрапила у виміри, де часу не існує. Жінка повернулася до життя і розповіла, чому смерть є лише ілюзією.

Після пережитого досвіду клінічної смерті Бріанна заявила, що побувала у просторі, де не існує часу. За словами жінки, її душа «парила» над тілом у той момент, коли організм уже майже не боровся через важке неврологічне захворювання.

Бріанна розповіла, що почула голос, який запитав, чи готова вона, після чого опинилася в абсолютній темряві. Саме там, за словами жінки, вона усвідомила: смерть не є завершенням існування, а лише переходом.

«Смерть — це ілюзія, тому що наша душа ніколи не помирає. Наша свідомість продовжує жити. А саме наше єство лише трансформується. Мої думки миттєво проявлялися в потойбічному світі. Я помітила, що наші думки створюють там реальність — просто це займає час, і це є благословенням», — розповіла Бріанна.

«Ми здатні перетворювати негатив у позитив, роблячи це реальністю. Я відчуваю внутрішню силу та довіряю життєвим подіям, особливо важким. Озираючись назад, тепер абсолютно зрозуміло, чому я страждала від хвороби та інших тяжких випробувань. Є усвідомлення, що все насправді відбувається з певної причини, тому я пливу за течією і не злюся та не засмучуюся, коли стаються погані речі. А ще розуміння того, наскільки потужними є мої думки та почуття, допомагає мені жити з вдячністю», — висловилася жінка.

Досвід клінічної смерті — що бачила жінка

Вона багато років страждала від міоклонічної дистонії — рідкісного захворювання нервової системи, яке спричиняє неконтрольовані м’язові скорочення та посмикування. Лікування не давало результатів, а сама Бріанна не усвідомлювала, наскільки небезпечним може бути її стан.

Критичний момент настав після кількох діб виснажливого безсоння: протягом чотирьох днів жінка практично не спала. Саме тоді, за її словами, відчула, що наближається смерть.

Після того як лікарі офіційно констатували смерть Бріанни на вісім хвилин, вона пережила позатілесний досвід, який повністю змінив її погляди на життя.

«Я раптом відокремилася від свого фізичного тіла. Я не бачила й не пам’ятала себе як людину. Я була абсолютно нерухомою, але почувалася повністю живою, свідомою і більше собою, ніж будь-коли раніше. Болі не було — лише глибоке відчуття миру та ясності. Це відокремлення від фізичної форми змусило мене зрозуміти, наскільки тимчасовим і крихким є наш людський досвід. Існує присутність або розум, вищий за нас, який веде й оберігає нас безумовною любов’ю. Там усе відбувається одночасно, ніби часу не існує, але водночас у всьому є ідеальний порядок», — поділилася жінка.

«Я пережила початок усього і дізналася, що наш Всесвіт складається з безлічі чисел. Я зустріла інших істот — не впевнена, що вони були людьми, але вони здавалися знайомими. Це змінило перебіг мого життя: те, чого я боялася, більше не мало наді мною влади, а те, за чим я раніше гналася, перестало здаватися важливим. Я повернулася з відчуттям місії та глибокої поваги як до життя, так і до смерті», — розповіла Бріанна.

Стан і думки жінки після клінічної смерті

Після повернення до тіла вона відчувала, ніби минули не хвилини, а кілька місяців. Жінка провела чотири дні у лікарні, намагаючись осмислити пережите та звикнути до нового стану — як фізично, так і емоційно.

Тепер Бріанна каже, що більше не боїться смерті та сприймає пережите як важливий життєвий досвід.

«Мені довелося заново вчитися ходити й говорити. У мене також залишилися тривалі побічні ефекти та пошкодження гіпофіза, через що мені зробили експериментальну операцію на мозку — і наразі вона була успішною», — повідомила жінка.

Бріанна зізналася, що певною мірою боїться знову пережити стан, близький до смерті, адже відновлення після такого досвіду виявилося надзвичайно складним. Водночас жінка не впевнена, що зможе уникнути цього, якщо подібне знову станеться в її житті. Попри це, пережите змінило ставлення Бріанни до світу — замість злості вона тепер відчуває вдячність.

«І я можу допомагати іншим людям, які проходять через хронічні хвороби, вмирають або переживають духовне пробудження, використовуючи власний досвід. Я вірю, що вижила, тому що маю певне призначення тут, на Землі», — сказала жінка.

Бріанна зауважила, що в її житті було чимало моментів, коли вона могла померти, однак цього так і не сталося.

«Я усвідомлюю, що ми самі обираємо важкі, болючі й складні моменти у своєму людському досвіді, тому що наша душа прагне пізнати те, чого немає у духовному світі. Це потрібно для навчання та зростання, а іноді — просто тому, що нас захоплює відчуття чогось нового», — розповіла жінка.

