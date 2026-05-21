Між життям і смертю: чоловік зустрівся з Ісусом і описав його вигляд

Видіння під час клінічної смерті / © ТСН

Внаслідок важкої травми голови Гейб Пуаро впав у кому, яка тривала 18 днів. Але поки його тіло перебувало між життям і смертю, чоловік пережив надзвичайний досвід: він стверджує, що у цей час покинув своє тіло, побував на небесах і зустрівся з Ісусом.

Про ці події, що відбувалися у жовтні 2021 року, Гейб розповів у розмові з подкастеркою Лілою Роуз, передає видання Mirror.

За його словами, Ісус був високим, смуглявим чоловіком із волоссям «середньої довжини».

«Він був приблизно 180 см зростом або 188 см. Він мав темніший відтінок шкіри, ближчий до близькосхідного. Його волосся було середньої довжини — я б так його описав. Хоча й не дуже кучеряве, не яскраве…» — описував Гейб того, кого побачив, за його словами, на небесах.

Він додав, що на вигляд Ісус був 33-річним чоловіком, але водночас він був вічним.

Ґейб наголошує, що неможливо по-справжньому описати, яким був Ісус, бо для цього бракує слів.

«Немає жодного зображення, яке ви можете тримати в руках, щоб віддати йому належне», — сказав він.

Гейб каже, що найкраще зображення Христа походить від знаменитої Туринської плащаниці. Але навіть цей образ ніколи не зрівняється з тим, кого він побачив.

«Туринська плащаниця — це тканина, але це не просто тканина. Вона символізує надприродне світло Христа. Тому що світло Христа торкнулося цієї тканини, і тому я люблю Туринську плащаницю», — зауважив він.

Гейб додав, що плащаниця «вказує» на справжній вигляд Ісуса точніше, ніж будь-яке інше зображення, але це все одно вицвіле, недосконале зображення.

«Я б сказав, що це все ще тканина, але вона передає його краще, ніж інші», — сказав він.

Самі небеса, за словами Гейба, також не можна описати звичайними термінами. За його словами, у певному сенсі — це місто, але водночас — це просто інший аспект самого Бога.

«Я побачив легкий проблиск [небес], і цей легкий проблиск, який я побачив, був схожий на те, що навіть будівлі тут говорять лише про Нього», — пояснив він.

Гейб також стверджує, що, перебуваючи на небесах, йому було показано, що усі конфлікти між людьми натхненні демонами, і що людям не потрібно воювати один з одним.

«Мені дозволили побачити хаос, який панував над Землею. І я справді отримав одкровення. Ми не воюємо проти людей. Люди не є нашими ворогами. І я бачив саме ці демонічні сили, які працювали, щоб впливати на нації, президентів та людей, як на маріонеток», — додав він.

