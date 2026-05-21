Усик та Верховен провели дуель поглядів перед пресконференцією в Єгипті

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели дуель поглядів перед пресконференцією, присвяченій їхньому прийдешньому бою.

Відповідне відео український боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Усик та Верховен провели битву поглядів на тлі пірамід.

Коли бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

