Проспорт
46
2 хв

Усик та Верховен провели дуель поглядів перед пресконференцією в Єгипті

Українець та нідерландець зазирнули один одному в очі перед офіційною пресконференцією зва два дні до поєдинку.

Максим Приходько
Усик — Верховен

Усик — Верховен / © instagram.com/usykaa

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели дуель поглядів перед пресконференцією, присвяченій їхньому прийдешньому бою.

Відповідне відео український боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Усик та Верховен провели битву поглядів на тлі пірамід.

Коли бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

