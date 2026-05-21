Усик та Верховен провели тривалу битву поглядів після фінальної пресконференції

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели тривалу дуель поглядів після фінальної пресконференції, яка відбулася за два дні до їхнього бою.

Суперники майже дві хвилини стояли і дивилися один одному в очі — жоден з них не хотів першим відводити погляд.

У ситуацію втрутився промоутер Едді Гірн, який затулив Верховену очі, після чого українець та нідерландець потиснули один одному руки.

Додамо, що перед фінальною пресконференцією Усик та Верховен провели ще одну дуель поглядів.

Коли бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

