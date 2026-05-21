Таємниця Великої Піраміди відкрита після 4600 років: що з’ясували вчені

Обдурили сейсмічні закони: як стародавні єгиптяни захистили піраміду Хуфу від землетрусів / © Вікіпедія

Археологи розкрили одну з таємниць Великої піраміди — як цій стародавній гробниці вдалося витримувати землетруси протягом 4600 років.

Про це пише Daily Mail.

З моменту будівництва ця велична споруда зазнала значних землетрусів магнітудою до 6,8. Землетруси такої сили здатні завдати значної шкоди будівлям у радіусі 250 км від їхнього епіцентру.

Однак Велика піраміда, побудована для єгипетського фараона Хуфу, не зазнала суттєвих руйнувань ні всередині, ні зовні.

Тепер експерти нарешті з’ясували, чому — і все це завдяки чудовим інженерним методам, які використовували стародавні єгиптяни. Це включало будівництво споруди на твердій вапняковій скелі, симетричну пірамідальну форму, жорстку загальну конструкцію та створення порожнин для зняття тиску над Царською кімнатою.

«Ці висновки представляють переконливі кількісні докази того, що давньоєгипетські архітектори мали глибокі геотехнічні знання», — заявила команда дослідників з астрономії та геофізики.

За словами вчених, піраміда вирізняється певними геометричними аспектами та особливостями з інженерної точки зору, що робить її однією з найкращих конструкцій, стійких до землетрусів.

Дослідники зафіксували вібрації в 37 місцях навколо піраміди. Це включало її внутрішні камери, будівельні блоки та навколишній ґрунт. Більшість коливань, зареєстрованих усередині піраміди, мали частоту 2,0–2,6 герц, що свідчить про рівномірний розподіл механічного напруження по всій конструкції. З іншого боку, коливання в навколишньому ґрунті мали частоту 0,6 герца.

Ця різниця важлива, оскільки пошкодження від землетрусу стають набагато гіршими, коли ґрунт і споруда вібрують з однаковими частотами.

Оскільки природною реакцією піраміди є вібрація на набагато «швидших» та «жорсткіших» частотах порівняно з повільнішим коливанням землі, це означає, що сейсмічна енергія від землінеефективно передається в структуру.

Команда також виявила, що вібрації посилюються вище по піраміді, досягаючи піку в Царській кімнаті. Однак у порожнині безпосередньо над Царською кімнатою вібрації, здавалося, зменшилися, що свідчить про те, що її розмістили там для забезпечення певного структурного захисту священної гробниці.

Стародавні єгиптяни також будувалиця піраміда на твердому вапняку, що може допомогти підвищити стійкість до поштовхів. Хоча неможливо стверджувати, що будівельники розуміли сейсмічні закони, дослідники стверджують, що їхня геометрія та інженерія були надзвичайно розвиненими.

Стародавні єгиптяни досягли конструкцій, які сучасна сейсмічна інженерія визнає дуже ефективними.

Окреме дослідження, опубліковане раніше цього року, припускає, що Велика піраміда була побудована з використанням прихованого спірального пандуса, що пролягав всередині споруди.

Комп’ютерний фахівець Вісенте Луїс Росель Ройг вважає, що робітники використовували «крайовий пандус» — похилу доріжку вздовж зовнішніх країв піраміди, яку поступово покривали з додаванням кожного нового шару. Замість того, щоб покладатися на масивні зовнішні пандуси, це дозволило б робітникам поступово переміщувати каміння вгору, рівень за рівнем.

Такими темпами піраміду можна було б звести лише за 14-21 рік. Якщо врахувати видобуток кар’єру, транспортування та перерви для працівників, загальний термін зростає приблизно до 20-27 років, що відповідає існуючим оцінкам.

Раніше дослідники поставили під сумнів офіційну історію Великої піраміди в Гізі. Вони стверджують, що споруда може бути набагато давнішою, ніж вважають єгиптологи.

