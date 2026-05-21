Росія готує головний удар по Донбасу: експерт назвав цілі РФ

Донбас / © Associated Press

Росія влітку та восени зосередиться на Донбасі. Пріоритетною метою Росії залишатиметься повне його захоплення. Насамперед йдеться про Краматорськ, Слов’янськ і Костянтинівку.

Таку думку висловив військовий експерт Іван Ступак в інтерв’ю «Главреду».

За його словами, саме ці міста Кремль розглядає як ключові для закінчення війни на своїх умовах.

«Краматорськ, Слов’янськ і Костянтинівка — це ті міста-цілі, які потрібно взяти російським військам. Без цих міст Росія не уявляє собі закінчення цієї війни», — зазначив Ступак.

Експерт також звернув увагу на концентрацію російських військ поблизу Мирнограда. За його оцінками, зараз там перебувають близько 106 тисяч російських військових, хоча ще в лютому їхня кількість сягала майже 170 тисяч.

«Ці цифри показують, наскільки пріоритетною для РФ залишається Донецька область», — наголосив він.

Водночас Ступак зазначив, що російські війська продовжують наступальні дії й на інших ділянках фронту, зокрема в Сумській, Харківській і Запорізькій областях. Однак, за його словами, це відбувається переважно через наявність у РФ достатнього людського ресурсу та меншу кількість українських військових на окремих напрямках.

Ситуація на Запорізькому напрямку — що відомо

Окремо експерт прокоментував ситуацію на Запорізькому напрямку, який раніше називав одним із пріоритетів Росії 2026 року.

«Запоріжжя теж залишається важливою метою. Наприклад, Степногорськ і Гуляйполе — там російські війська наступають, тому що у них є такі можливості», — пояснив він.

За словами Ступака, Росія сформувала угруповання, яке мало б наблизитися до Запоріжжя для подальших хаотичних обстрілів міста. Однак реалізувати ці плани наразі не вдається.

«Ба більше, нашим військовим вдається відсунути росіян від Запоріжжя», — додав експерт.

