Діти в Афганістані

Уряд талібів в Афганістані ухвалив закон, який скасовує мінімальний вік одруження для дівчаток. Тепер за ісламськими нормами чоловіки можуть одружуватися з 9-річними дітьми.

Про це повідомляє The Times.

Урядовий документ «Принципи роздільного проживання подружжя» затвердив верховний лідер талібів Хайбатула Ахундзада.

Як випливає з нового правила, можливість одружитися тепер прив’язана не до віку, а до настання статевої зрілості. Крім того, мовчання дівчинки тепер вважатиметься згодою на шлюб.

Експерти зазначають, що це означає легалізацію дитячих шлюбів. У деяких правових нормах ісламу статева зрілість у дівчаток настає від 9 років.

Раніше, згідно з Цивільним кодексом Афганістану 1977 року, мінімальний шлюбний вік для дівчат становив 16 років, для хлопчиків — 18.

Нові правила оприлюднили на тлі подальшого посилення обмежень для жінок і дівчат в Афганістані після повернення «Талібану» до влади у 2021 році.

За останні роки таліби заборонили дівчатам навчатися після шостого класу, закрили жінкам доступ до університетів, а також суттєво обмежили їхнє право на роботу, пересування та участь у суспільному житті.

ООН та міжнародні правозахисні організації неодноразово засуджували ці дії, називаючи їх системним порушенням прав людини.

Як відомо, у липні 2025 року влада РФ стала першою, хто визнав уряд терористичної організації «Талібан». До цього «Талібан» від 2003 року перебував у списку заборонених терористичних організацій у РФ.

