ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
416
Час на прочитання
2 хв

Мовчання – знак згоди: "Талібан" ухвалив шокувальне рішення щодо 9-річних дівчат

В Афганістані фактично легалізували дитячі шлюби.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Діти в Афганістані

Діти в Афганістані

Уряд талібів в Афганістані ухвалив закон, який скасовує мінімальний вік одруження для дівчаток. Тепер за ісламськими нормами чоловіки можуть одружуватися з 9-річними дітьми.

Про це повідомляє The Times.

Урядовий документ «Принципи роздільного проживання подружжя» затвердив верховний лідер талібів Хайбатула Ахундзада.

Як випливає з нового правила, можливість одружитися тепер прив’язана не до віку, а до настання статевої зрілості. Крім того, мовчання дівчинки тепер вважатиметься згодою на шлюб.

Експерти зазначають, що це означає легалізацію дитячих шлюбів. У деяких правових нормах ісламу статева зрілість у дівчаток настає від 9 років.

Раніше, згідно з Цивільним кодексом Афганістану 1977 року, мінімальний шлюбний вік для дівчат становив 16 років, для хлопчиків — 18.

Нові правила оприлюднили на тлі подальшого посилення обмежень для жінок і дівчат в Афганістані після повернення «Талібану» до влади у 2021 році.

За останні роки таліби заборонили дівчатам навчатися після шостого класу, закрили жінкам доступ до університетів, а також суттєво обмежили їхнє право на роботу, пересування та участь у суспільному житті.

ООН та міжнародні правозахисні організації неодноразово засуджували ці дії, називаючи їх системним порушенням прав людини.

Як відомо, у липні 2025 року влада РФ стала першою, хто визнав уряд терористичної організації «Талібан». До цього «Талібан» від 2003 року перебував у списку заборонених терористичних організацій у РФ.

Нагадаємо, стривожений демографічною катастрофою в Російській Федерації, президент Росії Володимир Путін закликав росіян брати приклад з Чечні. Він наголосив, що «якби всі мали такий рівень народжуваності», в РФ не існувало б «демографічних проблем і викликів».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
416
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie