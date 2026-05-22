86
2 хв

Увесь в білому і з золотим тризубом: дизайнерка розповіла про новий костюм Усика

Окрім тризуба, на костюмі Олександра Усика дуже важливими й особливими є кримські узори.

Богдан Скаврон, Валерія Ковалінська
Новий костюм Усика / © ТСН

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик перед боєм з нідерландським кікбоксером Ріком Верховеном отримав новий дизайнерський костюм.

Подробиці про новий образ українського боксера розповіла дизайнерка Ельвіра Гасанова в сюжеті ТСН.

За її словами, робота над цим костюмом була командною.

«Ми поділилися один з одним, що саме хотіли б робити, надсилаючи йому ескізи, я точно розуміла, що з попередніх образів класно зіграло, що йому сподобалось. Тому ми точно знали, що буде дуже багато вишивки, дуже багато символів і символізму. І знали, що Олександру дуже гарно в світлому, тому один з костюмів білий», — розповіла Гасанова.

Центральним елементом є тризуб — не лише державний знак, а символ волі, незламності та історичної спадкоємності поколінь. Також дуже важливими й особливими є кримські узори.

«Це образ людини, яка виходить не лише як чемпіон у ринзі, а як представник країни. Людини, яка несе із собою Україну, — пояснила дизайнерка.

Коли бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається «Король Нілу».

Де дивитися бій Усик -Верховен

Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

Нагадаємо, українець Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели тривалу дуель поглядів після фінальної пресконференції, яка відбулася за два дні до їхнього бою.

