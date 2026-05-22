Зеленський заявив про загрозу нового наступу РФ на півночі: розвідка вивчила всі сценарії

Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками громад Київщини та Чернігівщини, під час якої обговорили посилення оборони північного напрямку, зміцнення ППО та захист від російських дронів.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

За словами Зеленського, Україна враховує всі можливі ризики повторної ескалації на Чернігівсько-Київському напрямку. Він наголосив, що українська розвідка проаналізувала всі ймовірні сценарії розвитку подій.

Реклама

«Загрози, які були з перших днів повномасштабної війни, не зменшуються і зараз. Усі прекрасно розуміють, що Україна не може допустити навіть відсотка повторення таких ризиків для наших людей, які були тоді, у лютому 2022-го», — заявив президент.

Під час наради сторони обговорили посилення фортифікацій, підготовку особового складу, а також зміцнення системи протиповітряної оборони на півночі України. Зеленський повідомив, що Міністерство оборони вже отримало відповідні завдання.

Окремо йшлося про ремонт місцевих доріг для покращення логістики та підтримку працівників Чорнобильської АЕС. Президент зазначив, що Міністерство фінансів пообіцяло вже у червні ухвалити рішення щодо зарплат для колективу станції.

Загроза з Білорусі: останні новини

Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський уже попереджав, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.

Реклама

Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував точкову мобілізацію у своїй країні.

Днями президент Зеленський розповів, що українська розвідка перехопила деталі розмов Путіна з Лукашенком і дізналася, як РФ хоче остаточно втягнути Білорусь у війну.

Новини партнерів