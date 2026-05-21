Наступ з Білорусі на Україну: експерт назвав можливі сценарії

У Росії розглядають щонайменше два варіанти дії проти України з території Білорусі або Брянської області.

Про це військовий експерт Олександр Мусієнко повідомив в етері на Радіо NV.

«Україна усвідомлює, що оскільки є ділянка кордону з Росією, у тому числі з Брянською областю, і що Білорусь є союзною державою РФ, то відповідні загрози звідти зберігатимуться, доки триває війна», — зазначив він.

На його думку, є п’ять сценаріїв, які постійно моделюються і включають не тільки можливість наступу Росії з території Білорусі або Брянської області.

«Щонайменше один-два з них можуть передбачати наступальні дії Росії через Білорусь на територію країн Балтії, вчинення там провокацій. Залежно від того, чи вони будуть концентрувати війська, це може бути більший наступ. Якщо не будуть — це можуть бути застосування безпілотників, диверсій, провокацій тощо», — додав Мусієнко.

Росія розглядає сценарії нових нападів на Україну з напрямку Білорусі і Брянської області. Йдеться насамперед про загрозу для Чернігівського та Київського напрямків.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні після засідання Ставки.

За словами глави держави, ситуацію на північному напрямку детально обговорили військове командування, розвідка, СБУ та МЗС.

«Саме звідти росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну — проти північних регіонів, нашого Чернігівсько-Київського напрямку», — сказав Зеленський.

Президент повідомив, що Україна вже посилює оборону на цьому напрямку. Відповідні доручення отримало військове командування, а також дипломатичні та розвідувальні структури.

СБУ та Сили оборони розпочали масштабні безпекові заходи у північних регіонах України, що межують із Росією та Білоруссю. Українців попереджають про можливі перевірки документів, огляд авто та обмеження руху в окремих населених пунктах.

Заходи проводять на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, президента Володимира Зеленського. Вони охоплюють Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області.

