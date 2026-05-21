На межі катастрофи: російські винищувачі затиснули літак Британії над Чорним морем (відео)

Російський винищувач, який здійснив перехоплення британського літака-розвідника Rivet Joint / © Міністерство оборони Великої Британії

Російські літаки-винищувачі здійснили небезпечне перехоплення літака-розвідника Rivet Joint Королівських ВПС Великої Британії над Чорним морем. Літаки РФ наблизилися на критичну відстань у 6 м, спровокувавши увімкнення аварійних систем.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

«Попри ці безрозсудні маневри, екіпаж КВПС безпечно виконав свою місію. Літак здійснював плановий політ на підтримку операцій НАТО, роблячи внесок у безпеку східного флангу Альянсу», — зазначили у британському Міноборони.

Там додали, що Rivet Joint є спеціалізованим літаком радіоелектронної розвідки, обладнаним сучасними системами спостереження та збирання даних. Його використовують для отримання критично важливої інформації, необхідної для забезпечення безпеки території НАТО.

У Міноборони Британії наголосили, що цей випадок свідчить про продовження агресивної поведінки Росії та зростання військової активності у Східній Європі й північних регіонах. Британія, як зазначається, і надалі підтримуватиме союзників та залишатиметься відданою захисту НАТО.

До слова, 22 квітня французькі винищувачі Rafale, які базуються в Литві в межах місії НАТО, двічі за день піднімалися в повітря для перехоплення близько 10 російських військових літаків над Балтійським морем. Серед виявлених цілей були розвідувальний Іл-20, два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, а також винищувачі Су-30 і Су-35.

А в середині травня польські винищувачі перехопили над міжнародними водами Балтійського моря російський розвідувальний літак Іл-20, який прямуввав без плану польоту та з вимкненими транспондерами. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав цей інцидент черговою провокацією та спробою протестувати системи ППО країн НАТО, наголосивши, що польоти без передавачів загрожують цивільній і військовій авіації.

