ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
252
Час на прочитання
2 хв

На межі катастрофи: російські винищувачі затиснули літак Британії над Чорним морем (відео)

У міжнародному повітряному просторі над Чорним морем виник черговий інцидент за участю авіації Росії та НАТО. Агресорка влаштувала безрозсудні маневри.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Російський винищувач, який здійснив перехоплення британського літака-розвідника Rivet Joint

Російський винищувач, який здійснив перехоплення британського літака-розвідника Rivet Joint / © Міністерство оборони Великої Британії

Російські літаки-винищувачі здійснили небезпечне перехоплення літака-розвідника Rivet Joint Королівських ВПС Великої Британії над Чорним морем. Літаки РФ наблизилися на критичну відстань у 6 м, спровокувавши увімкнення аварійних систем.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Літак Rivet Joint Королівських Військово-повітряних сил, який перебував у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, зазнав небезпечного перехоплення з боку російських винищувачів. Російські літаки підлітали на відстань до 6 м, що призвело до спрацювання аварійних систем на борту.

«Попри ці безрозсудні маневри, екіпаж КВПС безпечно виконав свою місію. Літак здійснював плановий політ на підтримку операцій НАТО, роблячи внесок у безпеку східного флангу Альянсу», — зазначили у британському Міноборони.

Там додали, що Rivet Joint є спеціалізованим літаком радіоелектронної розвідки, обладнаним сучасними системами спостереження та збирання даних. Його використовують для отримання критично важливої інформації, необхідної для забезпечення безпеки території НАТО.

У Міноборони Британії наголосили, що цей випадок свідчить про продовження агресивної поведінки Росії та зростання військової активності у Східній Європі й північних регіонах. Британія, як зазначається, і надалі підтримуватиме союзників та залишатиметься відданою захисту НАТО.

До слова, 22 квітня французькі винищувачі Rafale, які базуються в Литві в межах місії НАТО, двічі за день піднімалися в повітря для перехоплення близько 10 російських військових літаків над Балтійським морем. Серед виявлених цілей були розвідувальний Іл-20, два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, а також винищувачі Су-30 і Су-35.

А в середині травня польські винищувачі перехопили над міжнародними водами Балтійського моря російський розвідувальний літак Іл-20, який прямуввав без плану польоту та з вимкненими транспондерами. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав цей інцидент черговою провокацією та спробою протестувати системи ППО країн НАТО, наголосивши, що польоти без передавачів загрожують цивільній і військовій авіації.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
252
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie