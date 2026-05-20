РФ розглядає напад на Україну з Білорусі та Брянщини — Зеленський

У Кремлі розглядають напад на Україну з напрямку Білорусі та Брянської області (яка межує Чернігівщиною та північчю Сумщини).

Про це попередив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні за 20 травня.

«Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти: наслідки для них будуть, і будуть значними», — застеріг глава держави.

