Чому 90% людей на планеті народжуються правшами і до чого тут ноги: несподівана розгадка

Праворукими є близько 90% людей у світі

Реклама

Незалежно від культури чи історичної епохи, близько 90% людей на Землі є правшами. Хоча цей факт здається нам абсолютно звичайним, для науки він залишався однією з найглибших загадок еволюції: як одна риса стала настільки домінантною для всього виду?

Про те, що розгадка криється у наших ногах та розмірі мозку, пише Gizmodo з посиланням на нове дослідження вчених з Оксфордського університету.

Що відрізняє нас від приматів

Схильність домінування правої руки кардинально відрізняє людей від інших приматів, у яких використання правої чи лівої кінцівки розподіляється в популяції більш-менш рівномірно. Вчені переконані, що домінування однієї руки закладається ще до народження, але при цьому не визначається якимось одним «геном праворукості».

Реклама

Щоб знайти відповідь, дослідники проаналізували дані 2025 особин, які представляють 41 вид мавп та людиноподібних приматів. Вони протестували головні теорії, враховуючи використання знарядь праці, дієту, середовище існування та моделі рухів.

З’ясувалося, що базові навички не пояснюють, чому люди обирають праву руку. Однак, коли вчені додали до рівняння великий об’єм мозку та співвідношення довжини рук і ніг (маркер прямоходіння), тотальна праворукість людства перестала виглядати як аномалія.

«Наші результати свідчать про те, що це, ймовірно, пов’язано з ключовими рисами, які роблять нас людьми: прямоходінням та еволюцією великого мозку», — пояснив провідний автор дослідження, доцент кафедри еволюційної антропології Оксфордського університету Томас Пюшель.

Еволюційний зсув: від дерев до прямоходіння

Коли ранні предки людини почали ходити на двох ногах, це звільнило їхні руки від функції пересування. За словами вчених, це створило новий еволюційний тиск для спеціалізованого використання кінцівок. Згодом мозок став більшим і складнішим (як у Homo erectus та Homo sapiens), що призвело до остаточного закріплення праворукості.

Реклама

Дослідження показало, що ранні гомініди, такі як австралопітеки, мали лише незначну схильність до використання правої руки — подібно до сучасних людиноподібних мавп. Проте в роду Homo (до якого належать і неандертальці) ця перевага стала яскраво вираженою і досягла свого сучасного екстриму саме у Homo sapiens.

Єдиним цікавим винятком виявилася так звана «людина флореська» (Homo floresiensis) — низькорослий вид, знайдений в Індонезії. Вони мали набагато слабшу схильність до праворукості, ймовірно, через те, що мали відносно малий мозок і поєднували прямоходіння з лазінням по деревах.

Загадка шульг залишається

Попри це масштабне відкриття, вчені визнають, що деякі питання залишаються без відповідей. Зокрема, дослідники досі з’ясовують, чи відіграє культура певну роль у підтримці домінування однієї руки над іншою, і головне — чому ліворукість взагалі збереглася в процесі еволюції, не зникнувши повністю.

Нагадаємо, існує феномен, коли деякі люди чують кольори та смакують слова. Науковці дослідили природу синестезії та з’ясували, як додаткові нейронні зв’язки змінюють реальність людини.

Реклама

Новини партнерів