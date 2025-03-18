Прихований розділ еволюції: вчені виявили "додаткових" предків сучасної людини

Дві предкові популяції сучасної людини розділилися близько півтора мільйона років тому і тривалий час розвивалися паралельно, перш ніж зустрітися знову і створити homo sapiens.

Вчені виявили "прихований розділ" еволюції людини. Результати їх дослідження свідчать, що історія людства набагато складніше, ніж вважалося раніше.

Про це пише Daily Mail.

Хоча вченим відомо, що сучасні люди (homo sapiens) з'явилися в Африці близько 300 тисяч років тому, більш ранній етап еволюції наших предків покритий непроникним туманом часів. Тепер група вчених із Кембридзького університету виявила, що люди походять не від однієї, а принаймні від двох предкових популяцій.

Ці дві предкові популяції, звані групою A та групою B, розділилися близько півтора мільйона років тому. Можливо, одна з груп мігрувала у пошуках нових місць проживання.

Розвиваючись паралельно понад мільйон років, ці дві групи знову зустрілися близько 300 тисяч років тому. Після об'єднання популяцій відбулося їх схрещування, і зрештою поява на світ виду homo sapiens.

Група A внесла 80% до генетичного складу сучасних людей, тоді як група B внесла лише 20%.

Для дослідження група використала дані проєкту "1000 геномів" — глобальної ініціативи, в рамках якої секвенувалася ДНК популяцій Африки, Азії, Європи та Америки. Метод ґрунтувався на аналізі ДНК сучасної людини, а не на добуванні генетичного матеріалу зі стародавніх кісток, що дозволило вченим зробити висновок про наявність предкових популяцій.

Упродовж десятиліть вважалося, що наші пращури вперше з'явилися в Африці від однієї предкової популяції приблизно 200-300 тисяч років тому. Нове дослідження підтверджує ці часові межі, але стверджує, що предкових ліній було дві. Близько 1,5 мільйона років тому невелика популяція (A) відокремилася від основної групи (B) і повільно збільшувалася у розмірі протягом 1 мільйона років.

"Подія дивергенції відбувається, коли популяція поділяється на дві або більше генетично різних популяцій, але це не обов'язково пов'язане з міграцією", — розповів провідний автор дослідження доктор Тревор Казінс.

Цікаво, що група A, мабуть, була предковою популяцією, від якої походять неандертальці близько 400 000 років тому.

Близько 300 000 років тому гурти A та B возз'єдналися, хоча як саме це сталося, залишається загадкою.

Де жили Група A та Група B

Неясно, де саме проживали групи A та B. Але, на думку авторів дослідження, можливі три сценарії, з яких перший найімовірніший:

Групи A та B обидві виникли та залишилися в Африці. Група A залишилася в Африці, а Група B мігрувала до Євразії. Група B залишилася в Африці, а Група A мігрувала до Євразії.

З того часу дві групи, що возз'єдналися, еволюціонували разом і зрештою породили сучасних людей. Проте місце, де саме це сталося, залишається невідомим.

"Генетична модель не може дати нам інформації про це, ми можемо тільки припускати. На мою думку, існують вагомі аргументи на користь кожного сценарію", – сказав доктор Казінс.

Нові результати відкривають прихований розділ, що інтригує, в еволюції людини. Дослідники стверджують, що їхній метод може допомогти змінити науковий підхід до дослідження еволюції всіх живих видів на нашій планеті.

"Схрещування та генетичний обмін, ймовірно, відіграли важливу роль у неодноразовій появі нових видів у тваринному світі", — додав доктор Казінс.

Нагадаємо, динозаври, що не літають, вимерли 66 мільйонів років тому, ймовірно, внаслідок падіння на Землю великого астероїда. Вчені поцікавилися, яким був би хід еволюції видів, якби динозаврам вдалося вижити. Якби розвивався такий сценарій, предки людини навряд чи зіграли б у ньому одну з головних ролей, а homo sapiens навіть не зміг би з'явитися на світ.

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