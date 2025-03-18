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Кулеба пояснив, від чого Путін ніколи не відмовиться

Кулеба пояснив, від чого Путін ніколи не відмовиться

Путін ніколи не відмовиться від захоплених територій / Фото: Associated Press

Що становитиме найбільшу проблему мирних переговорів.

Найбільшою проблемою в переговорах з РФ про припинення вогню буде тема територій, які країна-агресорка незаконно вписала у свою конституцію.

Про це розповів український дипломат, ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Раміні Есхакзай.

"Путін сам здивований швидкістю дій Трампа, і йому потрібно захопити якомога більше в країні. Знесилити нашу економіку та енергетику якомога більше. Зламати волю українців до супротиву і витіснити Україну з Курської області. Зайти на територію України в Сумській області, в ідеалі. І тоді все це він проголосить своїми здобутками, мовляв, "я звідси не йду. Крапка", — сказав Кулеба.

Він наголосив на тому, що Росія ніколи не підтримує перемовини щодо тих територій, які вважає своїми.

"Один з моментів, на який ніхто не звертав уваги, полягає в наступному: Росія ніколи не веде перемовини щодо того, що вона вважає юридично своїм. Тому ніколи не було жодного раунду перемовин щодо Криму. Сьогодні щодо того, що "рускіє" вписали в свою конституцію як територію РФ, перемовини про вихід звідти вони вести не будуть. Це для них фундаментально неприйнятно. Бо це їхня позиція. Зацементована", — пояснив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 18 березня президент США Дональд Трамп і очільник Росії Володимир Путін розпочали телефонні переговори щодо війни в Україні.

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